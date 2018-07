Champagne: "Aspiro a jugar lo máximo posible en el Oviedo"

Oviedo, 10 jul (EFE).- El guardameta argentino del Real Oviedo Nereo Champagne señaló en su presentación como futbolista azul que en el conjunto ovetense busca tener "continuidad" bajo palos y que, le dé esa confianza el entrenador o no, ya sabe que no se ha equivocado fichando por el club carbayón ya que es un reto que le "llena en todos los aspectos".

"El Oviedo era justo lo que yo quería: por un lado quedarme en España, porque estoy muy cómodo en la Liga y por temas familiares, y por otro porque sé lo que es este club para el fútbol del país. No me he equivocado al venir, y aunque llevo pocas horas ya me siento en casa", explicó el guardameta.

Champagne, que firma por dos años con opción a uno más, llega procedente del CD Leganés y ya conocía de antemano al club carbayón porque en el conjunto madrileño su ex compañero Martín Mantovani -ex jugador azul- le habló siempre de "cómo se vive en Oviedo en fútbol".

"Me encontré lo que esperaba, un grupo humano que me ha recibido muy bien, y en pocas horas todo el mundo me ha hecho sentir en mi casa. Martín me hablaba del Oviedo, de su experiencia y de cómo lo vive aquí la gente, que son tan pasionales como en Argentina, y cuando surgió la oportunidad me guié por eso", comentó el jugador.

El portero, que tendrá que rivalizar con Alfonso Herrero por hacerse con la titularidad, disputó la Copa del Rey la temporada pasada con el CD Leganés y su idea en Oviedo es ahora la de pelear por tener continuidad en la portería.

"La idea de cualquier jugador es jugar lo máximo posible, y la mía también porque quiero disfrutar del fútbol español jugando. Ojalá me toque y si no, aceptar la decisión del entrenador y aportar mi grano de arena a la causa del Oviedo igualmente", concluyó el argentino.

Champagne, que fue presentado tras la primera sesión matutina de la pretemporada, completará con sus compañeros un nuevo entrenamiento previsto para las 18:30 de la tarde, cerrando así con el grupo un martes que sirve como presentación del guardameta y como pistoletazo de salida a la campaña azul.