Caverzaschi: "Lo mejor del año está por llegar"

Madrid, 10 jul (EFE).- El madrileño Dani Caverzaschi, número 13 del ránking mundial de tenis en silla de ruedas, declaró este martes a EFE que se encuentra en un "momento deportivo muy bueno", tras un inicio de temporada algo irregular, y apuntó que "lo mejor del año está por llegar".

Dani Caverzaschi afronta unos días de descanso tras dos torneos consecutivos en Barcelona y Berlín en los que llegó a sendas finales, aunque no pudo alzarse con el triunfo en individuales.

"Estoy en un momento muy bueno. Físicamente cansado porque llevo seis de las últimas siete semanas fuera, pero soy optimista para lo que viene porque me veo bien", confiesa Caverzaschi, que no comenzó bien esta temporada con resultados un tanto irregulares.

"Mi rendimiento ha ido de menos a más. La pretemporada fue espectacular, estoy física y técnicamente como nunca, pero por una mezcla de factores, alguno también psicológico y de acostumbrarme a la nueva silla, no estaba rindiendo del todo. Por eso creo que lo mejor esta por llegar", apunta.

El tenista madrileño desveló que tras un torneo en Queen's habló con su entrenadora Ana Salas y a raíz de esa conversación "cambió el clic y todo ha ido a mejor".

"Tuvimos un punto de inflexión tras Queen's. Veníamos entrenando muy bien, pero los resultados no me acompañaban, y desde entonces, a raíz de hablar con Ana, todo fluye. Me he metido en finales, he ganado en dobles y he ganado a algún jugador del top 10", comentó Caverzaschi, "encantado" con Ana y su grupo de trabajo.

"He formado un equipo del que solo puedo estar agradecido. Soy un jugador complejo, no es fácil llevarme, aunque también doy alegrías. Hay que acotar mucho como equipo y tenemos vistas a largo plazo para intentar ser los mejores", apuntó Caverzaschi, que tras unos días de descanso seguirá su periplo competitivo por Inglaterra, Bélgica y Austria.

En dos años serán los Juegos Paralímpicos de Tokio, una cita que aún no está presente en la mente del tenista madrileño.

"Los Juegos no los tengo como referencia aún, estoy más enfocado en meterme en los Grand Slam y estar entre los ocho del mundo. Ahora estoy el trece, ya no defiendo puntos hasta marzo, y por tanto todo lo que haga hasta esa fecha suma", señala.

A principio de temporada su objetivo era acabar el año entre los diez primeros, un reto que se antoja complicado por el momento.

"Va a ser complicado, pero estar entre los diez mejores de nivel no lo veo lejos. Luego el ránking es consecuencia del nivel y si no llega este año llegará el año que viene", concluyó.