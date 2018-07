El catarí Barshim no competirá en lo que queda año por lesión tobillo

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El catarí Mutaz Essa Barshim, vigente campeón del mundo de salto de altura, no competirá en lo que queda de temporada como consecuencia de la lesión de tobillo que se produjo el pasado 2 de julio en la reunión de Székesfehérvár (Hungría), según informó este martes la agencia que representa al atleta.

"En su tercer y último intento sobre 2,46 Mutaz se torció el tobillo dañándose los ligamentos, lo que le obligará a someterse a una intervención quirúrgica. Por esta razón Mutaz no volverá a competir en lo que queda del año", señaló la agencia JRSSportsMgmt a través de un comunicado.

Barshim, que se lesionó cuando intentaba batir el récord del Mundo que posee el cubano Javier Sotomayor desde 1993 con un salto de 2,45, no tiene previsto volver a los entrenamientos hasta dentro de tres o cuatro meses, según informó el comunicado.

"No estoy preocupado, porque los médicos me han dado buenas perspectivas. Lo más importante para mí es recuperarme bien y asegurarme de que estaré al 100 por cien para saltar de nuevo, no necesito apresurarme, ni estresarme", señaló el propio Barshim en el citado comunicado.

En este sentido, el saltador catarí, el único que en el último año ha sido capaz de saltar 2,40 metros, insistió que su objetivo es llegar en perfecto estado a los Mundiales que se disputarán en septiembre de 2019 en Catar.

"Mi gran objetivo para el próximo año son, por supuesto, los Mundiales que se disputarán en mi país", concluyó Barshim.