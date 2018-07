Calviño mantiene que España saldrá del proceso de déficit excesivo este año

Madrid, 10 jul (EFE).- La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que el Gobierno mantiene la previsión de cerrar el déficit público este año en niveles que permitan salir a España del procedimiento de déficit excesivo, lo que supondría reducirlo por debajo del 3 % del PIB.

Durante su primera comparecencia a petición propia en el Congreso, la ministra ha dicho que se tiene que avanzar en la reducción del déficit público, pero no ha aclarado el objetivo preciso que maneja el Ejecutivo y no ha dicho nada de si se mantiene la meta del 2,2 % del PIB para 2018 fijada por el anterior Gobierno del PP.

Al respecto, solo ha dicho que la consecución de la estabilidad presupuestaria tiene que ir de la mano de la implementación de una agenda social y medioambiental, y ha añadido que la política fiscal es una de las herramientas para lograrlo.

Junto con el déficit público, la ministra ha señalado como una de la vulnerabilidades de la economía española el elevado nivel de deuda pública que supone una limitación importante al margen de la maniobra fiscal del Gobierno en momentos en que se pueda necesitar un mayor gasto público.

Ha afirmado que no hay duda sobre la solvencia del Tesoro, cuyas emisiones cuentan con la confianza de los inversores, pero que no hay que perder de vista que hay que pagarla en el futuro en entornos que pueden que no sean tan favorables como el actual.

Asimismo, ha hablado de la pobreza como otro punto débil de la economía, ya que hay datos que apuntan a que la recuperación no está repercutiendo en toda la ciudadanía, y ha asegurado que no hacer frente a esa realidad puede poner en peligro la cohesión social y "dar alas al populismo".

A las fragilidades de la economía ha sumado el estancamiento del crecimiento potencial, ya que considera que se ha perdido una década en este aspecto, puesto que el avance potencial del PIB es ahora mismo similar al que había en 2018.

Por ello, ha considerado que para impulsar el crecimiento potencial de la economía es necesario incrementar la tasa de ocupación y la igualdad laboral entre hombres y mujeres, invertir en capital humano, aumentar el capital humano y productivo, e incrementar el capital natural evitando el drenaje de recursos mediante una protección adecuada del medioambiente.