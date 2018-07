Apple Leisure Group desembarcará en Europa en un 2019 con grandes planes

Martí Quintana

México, 10 jul (EFECOM).- Apple Leisure Group (ALG), el proveedor de paquetes vacacionales a México y el Caribe más grande en Estados Unidos, llegará en 2019 a Europa con cuatro hoteles en España, el puerto de entrada a un continente que visibiliza sus grandes planes de expansión.

"El 2019 será nuestro salto a Europa, y ya estamos trabajando en la contratación de gente y de touroperadores", dijo hoy en entrevista con Efe Javier Coll, vicepresidente ejecutivo y director de estrategia de ALG.

Esta compañía líder en el segmento todo-incluido y que mueve alrededor de 3,6 millones de pasajeros al año entrará a Europa desde España, el segundo país más visitado del mundo.

Mallorca y Lanzarote y Fuerteventura, tendrán los primeros hoteles gestionados por esta operadora a través de varias marcas. Algunas ya consolidadas, como Dreams o Secrets, y otras de nueva creación, como Amigo, que se especializará en hoteles de tres estrellas o apartahoteles.

Aunque el mercado es nuevo, Coll confía en la trayectoria ascendente de ALP, fundada en 2001, para llegar a Europa con unas 1.100 habitaciones.

"En Europa no tenemos la misma distribución que en Estados Unidos, pero sí tenemos el 'know how' (conocimiento) de cómo vender 'marketing' y atributos de marca, y es lo que los teleoperadores conocen de nuestra compañía y valoran", indicó.

Introducirse a Europa requerirá "adaptar el modelo" en función de la demanda, aunque tampoco se descarta el todo-incluido, que se ofrecerá con otras posibilidades de viaje.

"De ahí iremos a Croacia, Grecia o Italia, pero tiene sentido empezar en España", indicó el ejecutivo de ALG al hablar de este popular destino de sol y playa en el Mediterráneo.

De momento, agregó, queda paralizada la asociación que estaban buscando con la española NH Hotel Group, que se encuentra en negociaciones con la compañía tailandesa Minor tras alcanzar esta el 29,82 % del capital social.

"Nos encantaría hacer algo con NH y que se materialice (...). Pero lo de Europa era una decisión estratégica que tomamos para crecer en un mercado grande y diferente de México y el Caribe", apuntó Coll, y destacó el interés de los inversores del sector en Europa en un momento de cambio por el auge de la competencia.

El aterrizaje en Europa se suma a otros proyectos en América Latina, como un hotel en Puerto Rico cuya construcción debería empezar este año, y a planes de crecimiento como la reciente fusión con Mark Travel Corporation.

Estamos integrando a la compañías desde todo punto de vista, y las sinergias son importantes", remarcó el vicepresidente, quien resaltó la avanzada tecnología que usa Mark Travel, que mantendrá sus marcas comerciales.

Al día de hoy, el conglomerado turístico vertical ALG tiene casi 10.000 cuartos en proyectos que se están negociando o en construcción. De concretarse todos ellos, representaría un aumento de 50 % frente a su inventario actual.

Pese a apuntar hacia otros territorios, ALG sigue también apostando por México, que el año pasado logró ser el sexto país del mundo en recepción de turistas extranjeros con 39,3 millones.

A través de la marca destinada al segmento familiar Reflect Resorts & Spas, en alianza con Krystal Grand, participará como responsable de la comercialización, ventas y marketing de tres hoteles de cinco estrellas en las playas de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, incorporando unas 1.000 habitaciones.