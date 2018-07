Alex Márquez con el objetivo de ser "rápido y consistente"

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), tercero en la clasificación provisional del mundial de Moto2, ha asegurado que su objetivo para el Gran Premio de Alemania que se disputa este fin de semana en el circuito de Sachsenring es ser "rápìdo y consistente".

"Una vez más, el objetivo principal para este fin de semana, será ser rápido y consistente y quiero comenzar fuerte desde el viernes para empezar de la manera más positiva; estoy decidido al ciento por ciento a luchar por el podio, porque es muy importante irse de vacaciones cargados de confianza", reconoció Alex Márquez en la nota de prensa de su equipo.

"El año pasado en Sachsenring no me fue muy bien, porque me caí y me hice daño en la espalda si bien me queda como consuelo que durante las primeras vueltas de carrera fui primero y rodé bastante rápido", recordó el pequeño de los hermanos Márquez.