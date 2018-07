Rubiales: L.Enrique ha puesto mucho de su parte, si no hubiese sido imposible

Las Rozas , 9 jul .- Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunció que Luis Enrique Martínez ocupará el cargo de seleccionador al tiempo que agradeció el esfuerzo económico de este para aceptar la oferta.

"Una vez Hierro me comunica su marcha y hablo con Molina para empezar a trabajar en esa línea, hablé la semana pasada con Luis Enrique y fue relativamente sencillo llegar a un acuerdo porque él quería ser seleccionador español", dijo.

"Ha tenido ofertas tremendamente importantes, económicamente era imposible que nosotros llegáramos a sus números. Ha puesto mucho de su parte porque si no hubiese sido imposible. Quería ser seleccionador y liderar estos dos próximos años. Esperemos que lo haga con el mayor de los éxitos", añadió ante los medios.

La decisión, tomada por unanimidad por la Junta Directiva en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha tenido lugar en una jornada donde también ha sido anunciado José Francisco Molina como nuevo director deportivo.

"La decisión sobre el seleccionador ha sido unánime. No quiero entrar en cuestiones técnicas, las tendrán que hablar Luis Enrique y José Francisco Molina. Sí me gusta el compromiso que he notado de dejar pasar otras oportunidades que económicamente superaban en mucho a las planteadas por la federación. Ese compromiso me gusta mucho. A partir de ahí, desearle la mejor de las suertes", explicó Rubiales.

Preguntado acerca de si hace falta más mano dura en la selección, comentó: "No echo de menos manos dura. Ahora estamos en el futuro, tenemos dos años por delante intensos e importantes. Desde el punto de vista de la nueva dirección deportiva cumple todos los parámetros. Luego las cosas pueden salir bien o mal. De esta etapa hacia atrás solo tenemos que agradecer a todos los que han trabajado con la máxima intensidad por el fútbol español".

"Hay un ambiente interno y un ambiente externo. No vivimos en una burbuja, sabemos que es una persona con carácter y que ha tenido algunas cuestiones con la prensa. Intentaremos llevarnos todos bien. Pero esperamos que el ambiente interno sea el mejor y también espero que el externo. Intentaremos que la relación, aunque sea escasa, sea la mejor posible", señaló también.

El mandatario confirmó asimismo que los jugadores no conocían la noticia: "La Junta Directiva es la primera que tiene que conocer el tema y a partir de ahora los jugadores. Si alguno nos llama y quiere que hablemos con ellos estaremos encantados. Se ha hablado mucho, se han dado muchos nombres. Es la situación que tenemos".

Por otro lado aclaró algunos puntos relativos al contrato del entrenador, que llegará con su staff: "No va a tener cláusula de rescisión. Entendemos que si cualquier seleccionador quiere salir necesitamos hablar nosotros y si establecemos una cláusula de rescisión esto se impide. Pero sí tiene una cláusula, tanto él como nosotros, de penalización en caso de ruptura de contrato que es bastante habitual".

Además habló acerca de si Hierro participó en la elección de Luis Enrique: "No hemos llegado ha hablar. Él me transmitió que no quería seguir como director deportivo. Lo respetamos. Yo no intenté convencerle de nada, él lo tenía muy claro. A partir de ahí darle las gracias. Es buen amigo y en la federación todo el mundo hablará bien de él".