Richie Porte: "Es estupendo ganarle al Sky"

Cholet , 9 jul .- El australiano Richie Porte (BMC) ha manifestado su satisfacción por haber superado en la contrarreloj por equipos del Tour 2018 al Sky del británico Chris Froome, así como por haber empezado a recuperar el tiempo que perdió en la primera etapa como consecuencia de una caída.

"Es estupendo ganar al Sky. Nosotros tenemos muy buenos corredores que me han protegido bien durante el recorrido y por eso no me ha resultado excesivamente dura", ha explicado.

Porte ha calificado como "un buen resultado" para sus aspiraciones el balance de esta tercera etapa, a la vez que ha recordado "lo que pasó el primer día con mi caída".

Sobre sus aspiraciones de luchar por lo máximo en este Tour, ha dejado claro que "todavía me queda mucho tiempo que recortar frente a mis rivales".