Cholet , 9 jul .- El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), se mostró entre conforme y resignado tras la crono por equipos de Cholet, donde su equipo fue undécimo a 1.06 del vencedor, el BMC.

"Hemos salvado el día, nosotros no somos especialistas y no hemos podido hacer un final fuerte porque solamente íbamos cuatro", dijo el "Tiburón" en línea de meta.

No obstante, Nibali subrayó que su equipo "lo ha dado todo y yo me he encontrado bien, y conforme, ya que esto continúa".