El malagueño Daniel Hierrezuelo, homenajeado por sus 30 años en el arbitraje

Málaga, 9 jul (EFE).- El colegiado de la ACB Daniel Hierrezuelo fue homenajeado este lunes en Málaga, su ciudad natal, en reconocimiento a su vasta trayectoria al haber cumplido esta temporada treinta años en el mundo del arbitraje, de los que lleva veintitrés en la élite del baloncesto.

En el acto, organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto, Hierrezuelo, de 47 años y que desde sus comienzos en 1988 ha dirigido 37 finales entre campeonatos internacionales y nacionales, fue agasajado con distintas placas conmemorativas y una camiseta del Unicaja con su nombre y el número 30 en el dorsal.

"Desde el principio me marqué unos objetivos que, con suerte y trabajo, he conseguido. El arbitraje me ha aportado una visión ecuánime de la realidad para mirar a todos los que están aquí y poder mirarlos a la cara", declaró el colegiado, que debutó en la ACB en 1995 y árbitro internacional FIBA desde 2001.

Al homenaje, celebrado en la sede de la Delegación Malagueña de baloncesto, asistieron los presidentes de la Federación Española, Jorge Garbajosa; de la Andaluza, Antonio De Torres; y de la Diputación Provincial de Málaga, Elías Bendodo; representantes del Unicaja; y amigos y familiares.

En su carrera arbitral, Daniel Hierrezuelo ha participado hasta el momento en seis finales entre cuatro de la Euroliga, un Campeonato de Europa masculino y femenino, un Mundial sub-19, diecinueve finales de la Liga Endesa ACB y diez de la Copa del Rey.