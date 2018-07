Ludovic Fábregas: "No me considero una estrella; he venido para aprender"

Barcelona, 9 jul (EFE).- El pivote internacional francés Ludovic Fábregas, nuevo jugador del FC Barcelona Lassa para las tres próximas temporadas, asegura que no se considera "una estrella del balonmano" y que ha fichado por los azulgranas para aprender.

"He ganado muchos títulos, pero pienso que aún tengo que aprender más en un nuevo campeonato y con una nueva manera de jugar", dijo el nuevo jugador azulgrana durante su presentación.

Ludovic Fábregas, que ha estado acompañado por su familia, ha dado las gracias al club azulgrana por incorporarlo. "Aquí empiezo una nueva etapa en mi carrera y para mí es algo grande vestir la camiseta del Barça porque nunca imagine que podría llegar a jugar en este equipo y he cumplido un sueño", indicó.

El pivote añadió que se siente orgulloso por este nuevo paso en su carrera. "Podemos hacer grandes cosas en el Barcelona, espero ganar el máximo número de títulos, incluso la Liga de Campeones, algo muy difícil de lograr", opinó.

Fábregas dice que siempre ha seguido los partidos del Barcelona en todas las competiciones. "Aquí hay jugadores de gran calidad y experiencia y espero aprender con ellos. Hay muchos mejores que yo y sé que puedo aprender mucho de su juego, de la forma de vivir con un nuevo grupo; espero vivir grandes momentos en la pista y también fuera de ella, algo muy importante para mí", insistió.

"He venido aquí porque creo que puedo aprender más que en el Montpellier, al que doy las gracias por todo lo vivido allí", dijo Fábregas, quien lucirá el número 72 en su camiseta azulgrana, un dorsal con un significado especial para él.

"En el Montpellier llevaba el 27, pero por el gran respeto que tengo hacia Viran Morros, que era el que llevaba este dorsal aquí, no he querido llevarlo y le he cambiado el orden; por eso será el 72", insistió.

Al respecto de sus raíces catalanas como se observa en su apellido, Ludovic Fábregas desveló que es importante para su familia, especialmente para sus abuelos.

"En casa mi abuela quiere que hable más catalán que castellano y estoy seguro que puedo aprender el idioma. Sé que esto es importante aquí por la cultura, pero, de momento, lo más importante es integrarme en el equipo", añadió.

Con solo 22 años y un físico impresionante (1,98 metros y 100 kg), Fábregas es considerado como un jugador total, destinado a ser uno de los mejores jugadores franceses del futuro. Destaca por su movilidad en la línea de los seis metros, así como por sus grandes labores defensivas.

Nacido en Perpiñán el 1 de julio de 1996, creció en Banyuls-sur-Mer (Pirineos Orientales), a 15 kilómetros de la frontera española. Al igual que su padre y su hermano mayor se inició en el biketrial (BTT) jugando también en el Banyuls HB.

Con la selección juvenil francesa ganó el Campeonato de Europa, siendo elegido el mejor pívot de la competición. Debutó en la selección absoluta el 10 de junio de 2015, con solo 18 años, proclamándose Campeón del Mundo júnior en 2015 y fue elegido como el mejor pivote de la competición.

En octubre de 2015 firmó su primer contrato profesional con el Montpellier, donde había llegado en 2011, por tres años más uno opcional.

En enero de 2016, participó en su primera competición internacional con la selección absoluta de Francia en la Eurocopa 2016 y jugó en los Juegos Olímpicos de Río, logrando la medalla de plata. En enero de 2017, en el Mundial jugado en Francia ganó su primer título de campeón del mundo.

En la temporada 2017-2018 tuvo problemas a causa de una trombosis venosa del brazo derecho que le impidió jugar durante cuatro meses y no pudo participar en el Europeo 2018.

Al final de la temporada, el Montpellier cedió el título de campeón de Francia al Paris Saint-Germain, Fábregas fue elegido como el mejor pívot y defensa de la temporada 2017/18 y jugó un papel importante en la victoria en la final de la Liga de Campeones frente al Nantes (32-27).