Froome:"Una crono para estar contentos"

Cholet , 9 jul .- El británico Chris Froome (Sky) se sintió "contento" con el segundo puesto en la contrarreloj por equipos a 4 segundos del BMC y celebró el hecho de haber tenido buenas sensaciones después de dos días "de más esfuerzo mental que físico".

"Me sentí bien, con buena respuesta de las piernas. Teniendo en cuenta que no he corrido desde el Giro, resultó agradable correr a gusto, a pleno esfuerzo. Los últimos días fueron un poco nerviosos y no necesariamente físicos, sino más mentales. Ha sido el primer día que hemos podido correr correctamente", señaló en meta el jefe de filas del Sky.

Froome, que destacó el trabajo de todo el Sky, recortó tiempo a todos sus rivales directos, se recuperó de la pérdida de la caída de la primera etapa. Recortó 7 segundos a Dumoulin, 29 a Urán, 49 a Landa y Valverde, 1.01 a Nibali y 1.10 a Bardet.

"Me sentí bien, pero el resto de los compañeros hicieron un muy buen trabajo. Podemos estar contentos con eso. Tenemos un gran equipo y hoy lo confirmamos. No fue lo suficientemente bueno para la victoria, pero a tan solo cuatro segundos (BMC Racing), creo que podemos estar bastante contentos".