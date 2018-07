Cannes celebrará su 72 edición entre el 14 y el 25 de mayo de 2019

París, 9 jul (EFE).- El festival de cine de Cannes, uno de los más prestigiosos del Séptimo Arte, celebrará su 72 edición entre el 14 y el 25 de mayo de 2019, anunció hoy la organización en las redes sociales.

En la última edición del festival, el filme inaugural fue "Todos lo saben", con la pareja española formada por Javier Bardem y Penélope Cruz, y el de clausura fue "The Man Who Killed Don Quixote", del director británico Terry Gilliam y que estuvo a punto de no proyectarse por unos problemas con sus derechos.

El certamen de 2018, cuya Palma de Oro fue para el japonés Hirokazu Kore-eda por "Shoplifters", estuvo marcado por un tono reivindicativo de condena al acoso sexual en el marco del movimiento surgido a partir de las denuncias de numerosas actrices contra el productor Harvey Weinstein.