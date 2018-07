Bergantiños: "Había que cortar algunas actitudes y en eso pecamos todos"

La Coruña, 9 jul (EFE).- Álex Bergantiños, centrocampista del RC Deportivo, regresa esta temporada al equipo coruñés tras un año de cesión en el Sporting de Gijón que le permitió reflexionar desde la distancia de los problemas que ha tenido el conjunto blanquiazul en los últimos años: "Había que cortar algunas actitudes y en eso pecamos todos", reconoció.

En rueda de prensa, el jugador blanquiazul explicó que "en las últimas temporadas en el fútbol se hablaba de que en Coruña pasaba algo raro".

"Hubo cosas que salieron (en prensa), otras que no, y hay que cambiar esa mentalidad de no pensar primero en el colectivo. Todos los jugadores quieren jugar, pero hay que mantener un clima y unas bases del respeto por el trabajo. Había que cortar algunas actitudes y es lo que pecamos todos, yo me incluyo", declaró.

Aseguró que hubo "cosas que no se gestionaron bien, que se van sembrando y que acaban desembocando en un descenso" como el que sufrió el equipo en mayo.

Abogó por "empezar" este curso "con bases nuevas y un sentimiento nuevo de unión" para "intentar cambiar" la "crispación" que ha detectado en el ambiente.

"Tenemos que integrar a todo el mundo y generar otra vez una cultura de esfuerzo colectivo que creo que es lo que hizo que en los últimos años quizás plantillas con potencial superior no consiguieran llegar al nivel que tenían. Visto desde fuera se percibe un poco de desconexión en ese aspecto, la gente necesita que el equipo dé esa sensación colectiva", advirtió.

Insistió en que "en los últimos años ha habido demasiados problemas, demasiadas cosas extradeportivas", algunas que ni siquiera trascendieron, y defendió hacer "un cambio radical".

"Yo mismo, con la perspectiva que da el tiempo, habría hecho las cosas de otra manera. Eso lo tiene claro el club", afirmó.

Dijo que él se ve "sumando" en el vestuario del Deportivo pero no cree "en la figura de los líderes" sino en la fuerza del "colectivo".

Añadió que con esas bases se puede lograr lo que consideró "fundamental, que el Dépor vuelva a ser un equipo del que se habla por su campo, su afición, por su historia y lo que hace el fin de semana", y no como en los últimos años, que "por desgracia se ha sido noticia por otras cosas".

Respecto a la temporada 2018/19, en la que el Deportivo competirá en Segunda División, auguró "un año complicado" porque la categoría de plata es "la más igualada en el mundo".

"Es preciosa de ver desde fuera, pero desde dentro se sufre mucho. Hay que ser razonables. El objetivo tiene que ser estar arriba, peleando el ascenso, pero sabiendo que va a haber muchas ciudades y equipos en nuestra misma situación", comentó.

Bergantiños agradeció al Sporting "el trato" que recibió la temporada pasada, en la que contribuyó a que el equipo asturiano disputara la promoción de ascenso, y dijo que por eso era su "deber escuchar" lo que el conjunto rojiblanco quería proponerle.

El Sporting le ofrecía la posibilidad de seguir allí, pero en su "mente tenía claro" que estará en el Deportivo "siempre que sea útil".

En todo caso, afirmó que "preferiría que el Deportivo no hubiera bajado" y que él pudiera seguir su "camino".

Respecto a su vinculación con el conjunto coruñés, precisó que tiene un año de contrato prorrogable en función de su "rendimiento" y de partidos disputados.

"No me voy a agarrar a un contrato si no considero que sea útil. Si me lo gano, seguiré; y, si no, daré un paso al lado", sostuvo.