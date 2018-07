Valverde:"En este deporte hay que tener suerte para todo"

La Roche-Sur-Yon , 8 jul .-El español Alejandro Valverde (Movistar), séptimo en la segunda etapa tras salvar una caída masiva cerca de meta, dijo que "en este deporte hay que tener suerte para todo", y que las caídas no dependen del número de corredores por equipo, ya que "siempre las hubo, las hay y las habrá siempre".

"Hay que tener suerte para todo en este deporte. Por fortuna, he librado bien esas caídas finales y me he encontrado en el esprint con el grupo de cabeza. No había mayor intención que la de estar ahí adelante. Ya hemos visto la cantidad de incidentes que han sucedido en los dos últimos días: le ha pillado a Froome, a Yates... Nairo no sé ni cómo logró salvar esa caída", dijo el murciano en meta.

Valverde recordó la avería que en la víspera afectó a su compañero Nairo Quintana, quien perdió en meta 1:15 minutos.

"Lo de ayer fue un momento de mucha tensión, pero no queda otra que tirar para adelante. El tema de reducir los equipos a 8 corredores no influye para las caídas. Hubo antes, ahora y las habrá siempre, incluso aunque saliésemos 30. Las caídas se producen por la tensión y la velocidad".

El murciano, quien lamentó el abandono de su compañero y amigo Luis León Sánchez, aseguró que se siente "bien, a buen nivel y pensando siempre día a día en esta primera semana".