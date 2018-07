Mikel Landa: "Un corredor más o menos no influye en las caídas"

La Roche Sur Yon , 8 jul .- El español Mikel Landa (Movistar) no cree que la reducción de un corredor por equipo en 2018 en las diferentes pruebas influya "mucho en las caídas", a pesar de que las dos primeras etapas del Tour 2018 han estado marcadas por diferentes accidentes en los kilómetros finales.

"Un corredor más o menos por equipo no influye mucho en las caídas. Es más una cuestión derivada de querer estar todos adelante", ha explicado al final de la etapa.

El alavés ha apuntado que otras de las cuestiones que más influyen son que "la velocidad es muy alta y la tensión es enorme".

En su opinión todas estas circunstancias no van a pasar a un segundo plano "hasta que no vayan pasando los días y calmemos las ganas y los nervios no tendremos días más tranquilos".