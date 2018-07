María Toledo: El flamenco revela el alma, es racial y auténtico

Huelva, 8 jul (EFE).- María Toledo se encuentra este mes disfrutando de los últimos coletazos de su gira Magnética, en la que muestra en directo su particular homenaje a aquellos que han puesto banda sonora a su vida en la que "lo racial y auténtico" del flamenco siempre han estado presentes.

Uno de esos últimos conciertos lo ofrecerá el próximo jueves en el Gran Teatro de la capital onubense, un escenario al que no se sube desde 2012 y que le brindará la oportunidad de hacer sentir a los espectadores, una de las "virtudes" que, en su opinión, tiene ese patrimonio inmaterial de la humanidad que es el flamenco, según ha comentado en una entrevista con Efe.

Por eso, María Toledo recomienda "que se escuche, aunque no guste o llame la atención", porque el flamenco "expresa emociones sin hablar y revela el alma" de quien lo interpreta; por tanto "siempre los hará sentir".

De eso es de lo que ella viene disfrutando desde que lo descubrió y la cautivó y eso es lo que trata de traspasar al público, desde que decidió que esta música sería el eje de su vida, que se iba a dedicar a este mundo al que llegó para aportar la fuerza y carácter de su voz, y, además, la delicadeza de su piano, su compañero incansable de vivencias.

Y es precisamente esto último lo que la hace "única y singular" en el panorama del flamenco actual, del que es un claro exponente, ya que es la primera mujer que canta flamenco acompañándose con un piano; una singularidad que, según reconoce la propia artista, le da "mucho respeto".

"En mi carrera siempre, desde el principio, he querido hacer las cosas bien y entiendo que para ello no puedes más que seguir tu verdad; en un primer momento me daba algo de apuro eso de ser distinta pero ahora está normalizando, los tiempos van cambiando y los que vamos llegando vamos aportando las cualidades que tenemos", precisa Toledo.

Esa verdad es la que va a ofrecer el jueves en su concierto en el Gran Teatro de Huelva dentro de su gira Magnética, un disco que sacó en 2016 en el que la cantaora y pianista recuerda y rinde un sincero homenaje a aquellos cantantes y cantaores y a los grandes temas flamencos que han influido a lo largo de los años "en la banda sonora de su vida", entre ellos Camarón, Morente, Los Chichos o Rocío Jurado.

A todos ellos versionará en la cita onubense, en la que además de su piano se acompañará de batería, bajo y guitarra, que "será distinta" a todas porque todos sus conciertos "son diferentes" y en la que subirá al escenario a Manuel Berraquero, "un joven valor", porque a ella le gusta "dar oportunidades; ayudar como me ayudaron a mi".

Tras Huelva, estará el 14 de julio en Almuñecar (Granada) y el 4 de agosto en Alhaurín de la Torre (Málaga) para ir cerrando Magnética; un final que supondrá el inicio de una parada, "no muy larga porque no soy de eso" y, a partir de ahí, empezar la promoción del que será el quinto trabajo de su carrera discográfica.

Sobre él, poco desvela, ni su título ni la fecha de lanzamiento porque, por ahora, asegura desconocerlo, pero sí que está grabado y que "se acabaron los homenajes; que vuelvo a mi música y a mis canciones, a lo que llevo haciendo desde el principio".