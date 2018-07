El agente de Pablo Aguilar ve al jugador granadino fuera del Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 8 jul (EFE).- El futuro del internacional granadino Pablo Aguilar está lejos del Herbalife Gran Canaria, según ha dicho hoy a Efe el agente del jugador internacional español, David Carro, quien ha comentado que el ala-pívot maneja otras ofertas de diversos conjuntos europeos.

"Pablo está en el mercado porque está libre y tiene diferentes ofertas de España y de otros países de Europa. El Gran Canaria no le ha ofrecido renovar debido al caché que tiene y por eso no lo ha incluido en el listado del derecho de tanteo, ya que no quería pagarle el mismo dinero que esta pasada temporada", ha apuntado Carro.

El agente del jugador, que se encuentra actualmente en Las Vegas (Estados Unidos), ha revelado que él mismo informó al Herbalife de que Aguilar no continuaría en la entidad percibiendo menos dinero que el que cobraba el pasado curso.

"Está claro que Pablo, con el final de temporada que hizo y el rendimiento que ha ofrecido en el Gran Canaria, y siendo además jugador de la selección española, no va a volver al club por menos dinero del que venía percibiendo, como así le comuniqué al Herbalife", ha indicado.

Por ello, David Carro, quien lleva los intereses de 40 jugadores en España, entre los que están Rudy Fernández, Rakim Sanders, Adam Hanga, Matt Thomas, Ryan Kelly, Anosike, Marko Popovic y Blagota Sekulic, ha dicho que no está esperando una respuesta del Herbalife.

"Ninguna de las ofertas que barajamos para Pablo procede del Gran Canaria, con lo que el jugador está bastante más fuera que dentro del Herbalife para la próxima temporada", ha concluido.

Por su parte, el jugador, que disfruta de sus vacaciones tras atender sus recientes compromisos con la selección española de Sergio Scariolo, disputará este mismo domingo por la tarde un partido benéfico en Barcelona, en el que se medirán dos conjuntos integrados por amigos de los hermanos Pau y Marc Gasol.