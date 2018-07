Vettel: "Estoy feliz, la segunda plaza nos da opciones en la carrera"

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) dijo estar "feliz" con la segunda posición obtenida para la parrilla de la carrera del Gran Premio de Silverstone al considerar que le da opciones de ganar este domingo.

"Salir desde la segunda posición nos da opciones para la carrera de mañana y estoy feliz por ello y por el buen trabajo realizado hasta el momento por el equipo", dijo Vettel tras la clasificación.

Reconoció haber sufrido "un pequeño problema" en el cuello en la tercera sesión de entrenamientos libres, pero que ya se encontraba bien.

"No he tenido problemas -en el cuello- durante la clasificación. Esta mañana pensaba que no podría hacer la pole pero he estado muy cerca. Estoy muy contento con mi última vuelta, pero perdí algo de tiempo en las rectas", destacó el alemán.

Vettel es líder del Mundial de Fórmula Uno con un punto más que el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que en la carrera del domingo partirá desde la primera plaza de la parrilla.