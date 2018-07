Sainz: "Hemos cambiado cosas y no han funcionado"

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Renault) dijo este sábado, tras la sesión de clasificación del GP de Gran Bretaña, que cambiaron la configuración en el monoplaza tras los entrenamientos libres de esta mañana pero que no funcionaron.

Sainz partirá desde la decimosexta posición de la parrilla de la carrera de Silverstone, ya que ni pudo superar en esta ocasión la Q1.

"Hemos cambiado cosas de los libres 3 a la clasificación pero no han funcionado. Es una pena pero lo positivo es que es la primera sesión de clasificación en ocho carrera que no entro en la Q3", dijo Sainz a los medios tras la sesión.

"Hemos perdido entre el tráfico y que no me encontraba cómodo con el coche", añadió Sainz, que aseguró que ha sido un fin de semana duro para el equipo porque el equipo no está donde esperaba estar a esta alturas de temporada.

Aventuró que la carrera será a una parada y que habrá que hacer una buena salida como acostumbra para mitigar la pobre posición lograda en la sesión clasificatoria. "Hay que analizarlo todo bien para ver lo que podemos hacer en la carrera para remontar", añadió.