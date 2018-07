Rolan se deja ver por A Coruña tras la polémica entre Dépor y Girondins

A Coruña, 7 jul (EFE).- El uruguayo Diego Rolan se ha dejado ver este sábado por A Coruña tras haber sido el protagonista de una polémica entre el Girondins francés y el RC Deportivo.

El jugador charrúa inició la pretemporada con su anterior equipo, el Girondins, que la temporada pasada acordó un traspaso al Deportivo, que entonces no podía incorporarlo al tener cubiertas las plazas de extracomunitario.

Posteriormente, el jugador fue cedido al Málaga con el beneplácito del Deportivo, que le considera jugador de su propiedad.

Esta semana, Carmelo del Pozo, director deportivo del RC Deportivo, anunció en una entrevista con Cope que el delantero iba a estar el lunes en A Coruña porque "a todos los efectos" era jugador del conjunto gallego y Rolan ha llegado ya a la ciudad gallega.

"No he visto ninguna declaración del Girondins diciendo que es suyo o que ha incumplido el Deportivo. Ha ido a entrenar algún día (con el Girondins), no sé si sigue haciéndolo, creo que no, pero el chaval a todos los efectos contractuales es del Deportivo", confirmó Del Pozo días atrás.

El director deportivo mantendrá una conversación con el jugador a principios de la próxima semana, aunque el futuro del delantero es una incógnita.

"El chico está ilusionado" con estar en el Deportivo, apuntó Del Pozo, que también dejó claro que "si tiene la posibilidad de estar en Primera va a jugar" en esa categoría.

Este sábado, Rolan ha colgado en sus redes sociales una historia en la que se le ve posando en la playa de Riazor con el mensaje: "Hagas lo que hagas te van a criticar así que haz lo que te dé la gana".