Merino, la mejor jugadora del mundo: "Tengo cosas para seguir mejorando"

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- Delfina Merino es delantera de Las Leonas, el seleccionado argentino de hockey. En 2010 se consagró campeona del mundo en Rosario y, según la FIH, es la mejor jugadora del planeta. Días antes de viajar al Mundial de Londres habló con Efe y aseguró que todavía puede "seguir mejorando".

Las Leonas partirán este lunes rumbo a Alemania para disputar un Cuatro Naciones ante las locales, y los seleccionados de Holanda y Nueva Zelanda. El 16 volarán a Londres, donde jugarán el Mundial, que se desarrollará del 21 de julio al 5 de agosto.

Esta será la primera Copa del Mundo que enfrentará Merino desde que en febrero de este año fue elegida por la Federación Internacional de Hockey (FIH) como la mejor jugadora del planeta.

Pregunta: ¿Qué se siente ser la mejor del mundo?

Respuesta: Es un orgullo haber tenido la posibilidad de ganar un premio tan prestigioso. Este año me tocó a mí. Había tenido la posibilidad de estar nominada en 2015 pero no había ganado. Recién ahí dije: 'Wow, que lindo sería alcanzar esto', y bueno, llegó a principios de este año, en febrero.

P: ¿Qué te generó?

R: Es un orgullo, un honor, que, habiendo tantas jugadoras tan buenas y talentosas en todo el mundo , me hayan distinguido. Me siento muy honrada, fue un lindo mimo para empezar el año y una gran motivación también.

P: ¿Sentís que te van a mirar distinto en el Mundial por ser la mejor jugadora del mundo?

R: No, no sé si me van a mirar distinto. Creo que ya nos conocemos bastante todas las jugadoras, hace muchos años que jugamos en contra y ya sabemos cómo es la rival.

P: ¿Te produce más presión?

R: No sé si lo vivo como una presión. Me llegó en un momento de mi carrera que no soy tan chica ni tampoco estoy en mi retiro, es casi una edad media (28 años). Lo tomé para el lado de seguir creciendo. Ceo que tengo cosas para seguir mejorando y me vino bien desde ese lado, como un empujón para esas cosas.

P: ¿Cual es el objetivo para el Mundial?

R: Poder llegar a plasmar en la cancha todo lo que este equipo tiene, desde el lado hockístico y desde el lado humano. El equipo creció muchísimo desde el año pasado hasta ahora. Estamos entrenando muy duro desde hace varios meses y con el objetivo principal de poder hacer nuestra mejor versión tanto humana como hockística en Londres.

P: ¿Cómo está Argentina comparada con Holanda y con las otras potencias a nivel infraestructura?

R: Para serte sincera, hay una gran diferencia entre Argentina y Europa. Por ejemplo, yo en mi club no tengo ni cancha propia. Allá en Holanda hay por club siete canchas de agua, hay una diferencia abismal en lo que es infraestructura. Pero bueno, los argentinos estamos acostumbrados a lucharla un poco más, subsanar esos agujeros con un poco de pasión y de cabeza para solucionar esas cosas.

P: ¿Cómo hacen las jugadoras argentinas para destacarse con esta falta de infraestructura?

R: Creo que más allá de la infraestructura o no -obviamente que acá algunas canchas de agua hay-, hay mucha pasión y mucho amor por el hockey. El argentino de por sí es muy pasional. En mi caso juego al hockey desde muy chica y siempre fue una gran pasión y creo que cuando uno hace algo que realmente disfruta y siente amor por lo que hace fluyen las cosas de una forma más normal. Eso lo combinamos con mucho entrenamiento y con un poco de algo natural que cada una trae, pero, sobre todo, con mucha pasión y amor a lo que hacemos.

P: ¿Cuándo te diste cuenta de que eras realmente buena jugando al hockey?

R: Nunca fue un objetivo personal decir: 'Quiero entrenar para ser la mejor del mundo'. Sí fue un sueño decir desde chica: 'Quiero llegar a Las Leonas', ese sí fue un sueño, desde que empecé a jugar al hockey. En la adolescencia me levantaba a mirar a Las Leonas en Sydney 2000 y las seguía, las miraba y soñaba. Ese sí fue un sueño concreto, era algo que tenía en mente, apunté a eso con todas mis fuerzas y por suerte lo pude conseguir.