Gulbis, tocar fondo para rebotar más fuerte

Londres, 7 jul (EFE).- Al tenista letón Ernests Gulbis siempre se le ha conocido más por sus actuaciones fuera de la pista que por lo conseguido en ella. Sí, llegó a semifinales de Roland Garros en 2014, dejando por el camino a Roger Federer, pero nunca cumplió las expectativas depositadas en él.

Sus desventuras en Estocolmo en 2009 le hicieron saltar a la palestra antes que por sus méritos tenísticos. En el torneo sueco el letón fue arrestado por contratar prostitutas en su hotel, por sy cumpleaños, aunque consiguió librarse a tiempo, pagó la multa y jugó el torneo para perder en primera ronda. Ese es Ernests.

Hijo de un millonario empresario letón, sus excesos le han hecho aparentar ser un niño mimado, con hechos como asistir a los torneos en avión privado o gastarse todo el premio de la semifinales de Roland Garros (más de 400.000 euros) en el casino de Montecarlo.

Sin embargo, su victoria ante el alemán Alexander Zverev en tercera ronda de Wimbledon no es fruto de la casualidad ni de la suerte de un tenista que tuvo que caer a lo más bajo para darse cuenta de que en el fondo es un privilegiado que tiene el honor de pasearse por las mejores pistas del mundo.

Gulbis, este sábado gran protagonista en el All England Club, llegó a ser el 589 del mundo en junio de 2017 al perder todos los puntos que defendía del año anterior en Roland Garros, torneo que le hizo grande y donde batió a Federer, hasta la fecha, su mayor triunfo.

El letón cayó en una vorágine de malos resultados y lesiones, que acabaron moldeando su estilo de juego, o, mejor dicho, cambiándolo. Varió el movimiento de derecha, al que posee ahora, característico y fácilmente reconocible por su preparación paralela al suelo y sufrió para adaptarse a ello.

Un hombre que fue 'top 10', que no necesitaba el dinero ni la fama, tenía que recurrir a las previas de los torneos y bajar hasta los challengers para volver a labrarse un nombre.

Y Gulbis lo hizo, y no de la noche a la mañana. Merodeó por el 200 del mundo hasta principios de este año y necesitó de un cambio en su vida para asentarse definitivamente.

En 2017 se casó y este año, en marzo, nació su primera hija. El establecerse personalmente, a sus 29 años, le ha repercutido en mayor capacidad de trabajo y sacrifico y en una estabilidad personal que se refleja en la cancha.

Juega con la seguridad de quien no necesita el dinero, pero con la certeza de que si no baja al barro -su torneo previo a Wimbledon fue un challenger en Caltanissetta (Italia)-, no obtendrá resultados.

Con su victoria ante Zverev, se quedará el 107 del mundo, a las puertas de entrar entre los 100 primeros, algo que no logra desde agosto de 2016, antes de meterse en el hoyo.

Su próximo escollo será la oportunidad para que llegue a cuartos de final de un Grande desde aquellas dos mágicas semanas en Roland Garros hace cuatro años.

Ocurra lo que ocurra, Gulbis, que llegó a Wimbledon a través de la fase previa, ya ha demostrado que no es el chico mimado que era o que aparentaba. Ya tocó fondo y ahora pelea por recuperar todo aquello que perdió. Años le quedan por delante, fuerzas parece que también. Ese es Ernests.