Domingo 8 julio de 2018

MUNDIAL RUSIA 2018 (FOTO) (VÍDEO)

- Presentación de las semifinales. El martes, Francia-Bélgica (20.00)

- Efemérides

- ¿Sabías qué?...

- ¿Qué fue de .....?

- Frases con historia

- Cuatro apuntes para empezar el día

- Presentación de las semifinales

- Francia se entrena a puerta cerrada y ofrece conferencia de prensa (11:45-New Jerusalem Museum, Istra)

- Bélgica vuelve a los entrenamientos

- Ránking de clubes en semifinales

- El poder de la Premier

- Inglaterra, medio siglo después

- Southgate, de interino a la historia

- Suecia, el fin del matagigantes

AJEDREZ

- Torneo Magistral Ciudad de León (hasta 9).

ATLETISMO

- Terminan los Campeonatos de Europa sub'18, en Gyor (Hungría)

- Campeonatos de España sub'23, en Soria.

- Gran Premio de Brasil.

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Gran Bretaña, décima cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Silverstone. Carrera (15.10)

BALONCESTO

- Mundial sub'17 masculino, en Argentina.

- Europeo Sub'20 femenino, en Sopron (Hungría) España-Bélgica (17:30)

CICLISMO

- Tour de Francia. Información de Carlos de Torres y José Luis Sorolla (FOTO). 2ª etapa. Mouilleron-Saint-Germain - La Roche-sur-Yon, de 183 kms.

FÚTBOL

- Seguimiento de la posible salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid

- Ecuador: Macara-Emelec y Barcelona SC-Tecnico U.

. LUNES. Aucas-Ind. del Valle.

- Chile (Copa): Deportes Valdivia-Barnechea, Cobresal-Palestino, Audax Italiano-Huachipato

GOLF

- Circuito Europeo. Abierto de Irlanda

- PGA Tour. The Greenbier, en The Old White TPC, en White Sulphur Springs (Virginia Occidental, EEUU).

- LPGA Tour. Thornberry Creek LPGA Classic, en Oneida (Wisconsin, EEUU).

MOTOCICLISMO

- A las 12.00 terminan las 24 Horas de Cataluña de motociclismo, en el Circuito Barcelona Cataluña (12:00)

- Mundial de Superbikes. 9ª cita, en Misano (Italia). Segunda carrera (13:00). A las 14:20, carrera de WorldSSP300, con la española Ana Carrasco, que ha ganado dos carreras en 2018, en el liderato.

NATACIÓN

- Terminan los Campeonatos de Europa júnior, en Helsinki.

OLIMPISMO

- 50 aniversario México'68. Irene Szewinska, la atleta que "engañaba" al cronómetro.

PÁDEL

- Última jornada del Valencia Master, del World Pádel Tour.

PIRAGÜISMO

- Termina la Copa del Mundo de eslalon, en Augsburgo (Alemania)

TENIS

- Torneo de Wimbledon (hasta 15). Información de Miguel Luengo y Manuel Sánchez (FOTO).

TRIATLÓN

- XII Triatlón de Vitoria (8.30)

VELA