Villabonako V. Ardo Azoka izango da Errebote Plazan Ardo desberdinak dastatzeko aukera egongo da. / ARRATIBEL 12:00etatik 15:00etara eta 18:00etatik 21:00etara dastatu ahal izango dira zortzi upategi ezagunen ardoak IMANOL ARRATIBEL AMASA-VILLABONA. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:40

Larunbat honetab, izango da Villabonako Errebote Plaza V. Ardo Azoka. Zortzi bodega ezagunetako ardoa dastatzeko aukera eskainiko du ekimen honek. Eguerdiko 12:00etatik arratsaldeko 15:00era egongo da martxan eta arratsaldean 18:00etatik 21:00etara. Ardoaz gain, pintxoak eta zozketa bereziak ere izango dira. Aurtengoan, parte hartuko duten bodegak hau izango dira: Hermanos Frias del Val Crianza (D.O. Rioja), Pico Royo (D.O. Toro), Alconde Garnacha Reserva (D.O. Navarra), Masia Freve Blanco (D.O. Penedes), Viña Olmaza Blanco (D.O. Rioja), 21-21 (D.O. Rioja Alavesa), Arbela Txakolina eta Urruzola Txakolina (D.O. Getariako Txakolina). Eguraldi txarra egingo balu Zubimusu ikastola azpian egingo da azoka.

Condena a las pintadas

El grupo municipal socialista quiere condenar la aparición de pintadas a favor de ETA en las calles de Villabona y mostrar su repulsa por estas actitudes de unos pocos. En un comunicado, la portavoz del PSE-EE, María Luisa Arija, señala que «la violencia terrorista, como actividad criminal, solo ha generado dolor y el rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía, que ha defendido la paz y la convivencia pacífica, así como su más absoluto rechazo a estos viles actos de violencia».

Tacha de «cinismo» el comportamiento de «aquellos que se sientan en las mesas de convivencia para tratar el relato de la violencia y la verdad», pero que consideran que siendo «inadecuadas» no se puede sacar de ellas conclusiones de que «resulten absolutamente hirientes para la gran mayoría ciudadana».

Asegura que «tenemos una necesidad de recuperar los valores y hacer pedagogía democrática para desterrar este tipo de mensajes que hieren a las víctimas y los ciudadanos, y que resultan vergonzantes para los vecinos de Villabona». Remarca que es importante que asumamos un compromiso «inequívoco» sobre el respeto a la dignidad humana y en especial, el derecho a la vida. «La defensa de todos los derechos humanos a todas las personas y el rechazo a cualquier vulneración de los mismos, así como el reconocimiento y garantía del pluralismo político, social, ideológico e identitario». Pero ante todo, «una oposición y condena del uso de la violencia o a sus amenazas para defender posiciones políticas o para alterar los procesos políticos», finaliza.

Herriko Haur Danborrada

Malkar Astialdi taldea eta Jesusen Bihotza Parrokia Haur Danborrada antolatuko dute datorren hilaren 25an, herriko haur guztiei zuzendua. Apuntatzeko eguna, gaur asteazkena, izango da. Gaur eta bihar eta hilaren 16 eta 17an LH eta DBH 1, 2, 3 eta 4. mailakoen entseguak izango dira. Entsegu guztiak Zatorran izango dira arratsaldeko 19:00etan.