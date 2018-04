Torrelavega, último viaje del Lauburu en liga regular

El Lauburu Ibarra Mahala viaja este domingo a Torrelavega (Cantabria) para enfrentarse a partir de la 13.00 horas al equipo local MarRock. Los piparreros tras no competir esta semana por motivo de la disputa del campeonato de España sub19, retoman la competición a dos jornadas para concluir la temporada, donde los de Aitor Arévalo continúan con la ilusión de hacer un buen final y para ello deberán vencer a un equipo que se encuentra en penúltima posición con 9 puntos en su casillero, pero que tratará por todos los medios superar al equipo piparrero.

El equipo cántabro ha conseguido dos victorias en casa (Gora Bilbao y Rodiles) y una fuera (Otxartabe); en total ha marcado 51 goles y ha encajado 100 goles. Los piparreros por el contrario, han marcado 72 goles y han encajado 50 goles. En el partido de ida los piparreros vencieron por 7-3.

Para el partido del domingo, el entrenador ibartarra recupera a Javi tras su viaje de estudios y a Gurru tras recuperarse de sus molestias físicas: «faltan dos partidos para terminar el campeonato de liga y tenemos que demostrar que los resultados cosechados en la segunda vuelta no son producto de la casualidad, sino del trabajo que venimos realizando. No comenzamos bien la temporada y perder 3 de 5 partidos fue una losa importante para nosotros. El equipo desde entonces no ha perdido ningún encuentro mostrándose muy sólido tanto en casa como fuera. La plantilla está trabajando muy bien y estoy convencido de que llegamos en buenas condiciones para el partido del domingo».

Asimismo, el amistoso que jugará el domingo la selección de Euskadi alevín contra los infantiles del segundo año del Lauburu será a partir de las 12.30 horas en Belabieta. La selección realizará en las instalaciones piparreras una breve sesión previa, ante el inminente campeonato de España que se celebrará en Liencres (Cantabria) de 25 al 29 de abril, donde la selección de Euskadi se estrenará por primera vez en esta categoría.

Exposición

Hasta el próximo viernes, día 27, se podrá visitar una exposición de fotos, bajo el título 'Raketistak lehen eta orain' (en castellano, el antes y el después de las raquetistas) sobre la historia de las mujeres raquetistas tendrá lugar en la casa de cultura de Ibarra. El Ayuntamiento de la localidad homenajeó el pasado noviembre a la ibartarra Izaskun Ayestaran junto con la elduaindarra Rosa Soroa, pero frente al «gran desconocimiento respecto al tema», ha decidido exponer estas fotos públicamente, ya que detrás de este proyecto, «hay un trabajo de documentación complejo que se quiere difundir tras muchos años de silencio.