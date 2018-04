Yanci, el arte sobre 'manchas' El hernaniarra José Ángel Yanci, junto a una de las obras. / IÑIGO ROYO El palacio Aranburu acoge hasta el día 20 la muestra 'Tinta derramada' del hernaniarra José Ángel Yanci ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 6 abril 2018, 01:24

Tinta, manchas, y en particular, colores oscuros, Aranburu acoge la muestra 'Tinta derramada' de José Ángel Yanci (Hernani, 1961), primera del artista en Tolosa, quien compagina su afición y pasión por la pintura con su profesión. La obra de Yanci se caracteriza por su formato pequeño y colores grises y pardos, que remiten a la pintura oriental.

«Me hace especial ilusión exponer en Tolosa, ya que por razones más personales siempre he tenido relación con ella y es un municipio que me gusta mucho. Me gusta acercarme particularmente a esa parte trasera de Aranburu y el río, hay una conjunción preciosa de arquitectura contemporánea y lo que resta de otras épocas», comienza el pintor.

Qué 'Tinta derramada', muestra de pintura que realiza un recorrido por la obra que ha realizado el pintor en los últimos años. Dónde y cuándo En el Palacio Aranburu, hasta el 20 de abril, en horario de martes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas, y sábados, de 10.30 a 13.00, y de 17.30a 20.00 horas. La entrada es gratuita.

Su trayectoria profesional comenzó hace muchos años cuando empezó a formarse en el estudio de Julián Ugarte, y a lo largo de los años ha realizado muchos cursos como el de grabado con Baroja Collet en la escuela de Deba, serigrafía con Nerea Zapirain en Arteleku, talleres con Zumeta, Goenaga, ha realizado varios encuentros con Antonio López... Pero, el artista hace referencia a su infancia. «He tenido una necesidad compulsiva de ver imágenes constantemente. Mi padre trabajaba en una papelera de Hernani y traía a casa unas hojas grandes de papel que mi madre cortaba y cosía para hacer cuadernos. He pintado desde siempre, y recuerdo haber pasado horas pintando en esas hojas grandes de pequeño», recuerda Yanci.

Una de las fuentes más importantes en su obra ha sido el arte oriental clásico. «Me gusta especialmente la visión que ha tenido China, ya que la poesía, la pintura y la filosofía siempre han ido juntas. Normalmente, los pintores eran poetas y además filósofos. Este tipo de arte que han desarrollado artistas como Henry Moore o Oteiza, sobre el significado del vacio y el lleno, lo inventaron en Oriente hace muchos siglos. Artistas también como Antoni Tàpies me influyeron en su momento, y me di cuenta de que era gente que había mirado mucho a Oriente, lo cual es una fuente de formación e inspiración maravillosa», detalla el artista.

Su primera exposición partió de varios poemas de Bai Juyi, uno de los grandes poetas de la dinastía Tang. «Me gusta mucho por su capacidad de abstraer conceptos, imágenes... me parecen personas de una modernidad abstoluta, y ahora he vuelto a ello», añade.

En la muestra 'Tinta derramada', las pinturas van acompañadas de poemas de Juyi con traducción de Begoña Olaziregi al euskera, y es el reflejo del trabajo actual que ha realizado el artista en la búsqueda de matices, sobre todo, en el negro y sobre «manchas», donde a diferencia de los artistas orientales que trabajan con tinta, en este caso, Yanci cambia esta por el óleo sobre el lienzo. «En un comienzo trabajé mucho las manchas, luego me interesó más el color, se pueden ver algunos trabajos de esta etapa, de cuando me puse a pintar en color porque me decían que pintaba muy oscuro, intenté demostrar que sabía utilizar colores, y la muestra termina con el color negro. Trabajo con tinta pero en obra pequeña y sobre papel», concluye.