'Voces de cine', un viaje por las canciones más clásicas del cine Iñaki Salvador y Ainhoa Zubillaga actuarán esta tarde, 20.30 horas, en el escenario del Topic. El concierto de la mezzosoprano lírica Ainhoa Zubillaga y el pianista Iñaki Salvador repasará grandes clásicos de la música del cine ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 27 abril 2018, 00:23

El escenario del Topic acogerá esta tarde, a partir de las 20.30 horas, la propuesta 'Voces de cine' de la mano de la mezzosoprano lírica donostiarra Ainhoa Zubillaga y el pianista, compositor y arreglista donostiarra Iñaki Salvador, que la acompaña al piano.

Idea originaria de Zubillaga, el proyecto nació originalmente en el año 2011 en el Teatro Arriaga de Bilbao dentro de la programación del ciclo de los Cuartitos del Arriaga. Posteriormente, ha contado con colaboraciones puntuales como es el caso de la cantante Ainara Ortega y la soprano Ainhoa Arteta, y próximamente, el dúo de piano y voz se ampliará a una formación en trío. «El proyecto nace en dúo, pero dentro de la música de cine hay cantidad de canciones que funcionan especialmente bien a dos voces. En el caso de la colaboración con Ainhoa Arteta, ofrecimos dos actuaciones en Ispaster y en la Semana Grande de Bilbao con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. En junio comenzaremos a grabar el primer disco de esta propuesta y se editará en septiembre ampliándose, esta vez, con el saxofonista Mikel Andueza como invitado», cuenta Iñaki Salvador.

Se trata de una propuesta divertida que tiene como objetivo, por un lado, «rendir un homenaje» a las melodías que han caracterizado diversas películas y que han tenido una vida propia, convirtiéndose en clásicos de la música. De una duración aproximada de una hora y cuarto, el repertorio, de carácter clásico y proclive a la improvisación, contará con temas como 'Over the rainbow' de 'El mago de Oz', 'Moon river' de 'Desayuno con diamantes', 'Piensa en mí' de 'Tacones lejanos' , 'Edelweiss' de 'Sonrisas y lágrimas', 'All that jazz' del musical 'Chicago', obra de Kander, o 'Nella Fantasia' de la película 'La misión', entre otras. «A su vez, entendemos el proyecto como un acercamiento entre nuestros dos mundos, el lírico y el jazz. «Son canciones que originalmente en las películas se han cantado por cantantes clásicos, pero que han sido utilizadas por músicos de jazz para improvisar. Nuestro criterio a la hora de realizar la selección era que fueran canciones muy conocidas, como reto para hacerlas distintas, y que se pudiera improvisar sobre ellas», añade el pianista.

Durante el concierto, una gran pantalla, en el fondo del escenario, acogerá proyecciones de momentos de cada película, así como imágenes relacionadas con su compositor y director.

Tras la actuación de esta tarde en Tolosa, 'Voces de cine' aterrizará en Bergara el próximo día 5 de mayo, y tras la grabación de estudio de junio, se presentará en septiembre, seguido de directos en Vigo o Zumaia.