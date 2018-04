Viajando de los pensamientos a la India Los próximos invitados de Amalur serán Maialen Lujanbio, hoy a las 19.30 en el Topic, y Nagore Eceiza e Igor Arabaolaza el viernes en el Casino. / IÑIGO ROYO Maialen Lujanbio contará hoy las aventuras vividas en sus viajes, y el Casino acogerá el viernes el documental del tolosarra Igor Arabaolaza sobre el matrimonio en la India ELENE ARANDIA TOLOSA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:18

Tolosa continúa dándose cita con el mundo. Las jornadas sobre naturaleza, viajes y antropología 'Amalur', organizadas por el CIT, contarán esta semana con sus próximas citas que invitarán a los oyentes a realizar dos nuevos apasionantes viajes.

Hoy a partir de las 19.30 horas de la tarde en el Topic, la bertsolari Maialen Lujanbio se subirá al escenario para conversar sobre otra de sus aficiones, viajar, en una sesión titulada como 'Bidaia burubideetan barrena' (Un viaje a través de los pensamientos). En la cita de hoy expondrá sus experiencias vividas en diferentes países, y es que una vez finalizados sus estudios de Bellas Artes, Lujanbio viajó durante los años 2000 y 2001 de la mano de un proyecto denominado Pangea, donde un grupo de euskaldunes llegaron a los puntos más bajos de cada continente. La bertsolari hernaniarra presentará una fusión entre las vivencias y las reflexiones personales realizadas en aquellos viajes.

Matrimonio concertado

El viernes en el Casino, el realizador tolosarra Igor Arabaolaza presentará junto a la directora donostiarra Nagore Eceiza el documental 'Fifty rupees only' premiado en 2016 como mejor proyecto documental, continúa su recorrido por festivales internacionales y ha obtenido varios galardones en festivales de Málaga y México. Será la primera vez que presenten el documental en Tolosa.

Se trata de un trabajo que nos acerca a la realidad de los matrimonios concertados en la India, conocidos como 'sagai', y relata la historia con testimonios directos de sus protagonistas: una joven de veinte años está prometida a los tres años de edad con un hombre treinta años mayor que ella. El documental recoge también el modo en el que se realizan las transacciones, donde no hay lugar para el amor entre los contrayentes, y se basa en un acuerdo entre las familias.

Cuenta Igor Arabaolaza que el proyecto se inició en 2015, tras un viaje que realizó Nagore a la India, donde conoció la realidad que viven las mujeres. Decidieron desplazarse a Guyarat, al norte de Bombay, para documentarlo y grabarlo durante mes y medio. En un país en el que, dicen, las jóvenes suspiran con las historias románticas que narra la poderosa industria cinematográfica india, «la realidad es bien distinta». Partieron de cero y buscaron representar la variedad existente.

«Nagore conocía la realidad, pero yo no y me resultaba interesante ampliar mi visión. Lo que más me llamó la atención, y lo que más complicado resultó para trabajar desde el principio fue que la gente no es libre para hablar y tienen mucha presión social de la familia y del entorno. Ese es el común denominador. Parece que no es nada grave, pero hay muchas cosas que se mantienen en silencio, hay un silencio generalizado sobre este tema que se refleja a través de la imagen. Vimos que, como en cualquier sociedad, la situación es peor en los lugares de poder adquisitivo y clase social más baja, y si además eres mujer. En el caso de ser de un poder adquisitivo más alto el problema no es tanto e igual puedes negarte a casarte», detalla Arabaolaza.