Urrestarazu, del realismo a la abstracción Félix Urrestarazu, frente a uno de sus trabajos expuestos en la muestra de GKo Gallery. / IÑIGO ROYO El ibartarra expone su última colección de 16 cuadros en la galería de GKo de la calle Mayor hasta finales de este mes ELENE ARANDIA TOLOSA. Jueves, 15 marzo 2018, 00:40

La galería GKo de la calle Mayor vuelve con una nueva propuesta para este mes de marzo y presenta hasta finales del mismo la exposición 'Kara', fruto de la obra de Félix Urrestarazu (Ibarra, 1960), quien compagina su trabajo con la pintura, su gran afición desde que se inició en ella, hace casi tres décadas.

Se define a sí mismo como autodidacta y aunque ha trabajado diferentes estilos, en la actualidad se regocija en la abstracción, un lenguaje pictórico en el que el ibartarra ha encontrado su estilo y espacio. La obra se presenta rebosante de color y motivos. 'Kara', un concepto que en euskera hace referencia al «aspecto» o a la «traza», muestra una «retrospectiva reciente» del autor, concretamente, se trata de una nueva colección de los trabajos realizados a finales del año 2017 y principios del 2018. La última colección de GKo llega, incluso, con algunos de estos cuadros con la pintura todavía húmeda.

Qué 'Kara', muestra de pintura abstracta compuesta por dieciséis cuadros. Dónde y cuándo En GKo Gallery, hasta el 30 de marzo, en horario de martes a viernes, de 17.00 a 20.30 horas, y sábados, de 10.30-13.00, y de 17.30-20.00 horas. La entrada es gratuita.

No hay una temática específica que reúna la obra, y en los cuadros predomina la imagen. «La exposición muestra mi personalidad. He tenido momentos pesimistas o etapas oscuras que se reflejan en la obra. Pero, mi estado de ánimo ahora es otro; ahora me encuentro en un momento de explosión, de mucho colorido en el que pinto con trazos fuertes y huyo de la temática sutil o suave. Para mí, la pintura es muy psicológica», señala el pintor ibartarra.

Cuenta Urrestarazu que se inició en el realismo, acercado al impresionismo, hasta llegar finalmente a la abstracción, donde mantiene su predilección por el color azul, algo que él mismo atribuye a los genes. «Trabajo sin miedo, no me importa lo que va a pasar y desconozco tanto el inicio como el final. Intento reflejar lo que me pasa por la cabeza, algo que he visto en la calle y me ha gustado... pero, muchas veces, me olvido o retrato algo parecido, que puede ser un acto reflejo. Intento buscar algo distinto, es difícil, pero disfruto experimentando», añade.

Todo tipo de materiales

Félix ha trabajado todo tipo de materiales y sobre diversos soportes, su «gran baza»: desde el lienzo, el cartón, la madera, el cartón pluma, arenas, óleos y ceras, el papel, la estraza, la tela o el azulete para crear collages.

No es la primera vez que expone su trabajo en solitario; en 2012 presentó por primera vez en la casa de cultura de Ibarra una exposición de veinte cuadros de estilos y técnicas diferentes, desde cuadros realistas e impresionistas hasta abstractos. Asimismo, el ibartarra se ha presentado a varios concursos de Ordizia, Tolosa o Beasain, obteniendo premios en la gran mayoría. Especialmente destacable es el reconocimiento con el que fue destacado en el concurso Goiart de Ordizia, en el que quedó finalista entre 81 obras.

Varios cuadros de Urrestarazu se encuentran ya en Barcelona, Madrid, Almería, Navarra, Tolosa e incluso el Ayuntamiento de Ibarra, y las obras de la nueva colección estarán a la venta próximamente.

A excepción del verano, momento en que aprovechando el buen tiempo el pintor traslada su lugar de trabajo a su garaje, durante el año el «taller» se encuentra en la casa de cultura de Ibarra, donde continúa acudiendo dos días entre semana desde hace veintiún años al taller de pintura. No fue hasta pasados los siete años cuando decidió apuntarse tras iniciarse en la pintura.

Así, pertenece a la primera generación de alumnos del taller, y entre sus profesores destacan nombres como José Luis Longarón o Txitxi Orbegozo. «Tengo que agradecer a todos mis compañeros y a los profesores José Luis, Txitxi, Miren Maite, Naiara y Amaia que me han acompañado y arropado en todo este tiempo.