Último partido en casa para el Tolosa femenino, en su brillante temporada

Hoy, domingo, el brillante equipo femenino senior de la Liga Vasca despide la temporada en casa enfrentándose al Oiartzun (16.30, Berazubi). Las urdiñas, que van a acabar la Liga en una excelente tercera posición, esperan recibir el aplauso de la afición porque se merecen el máximo reconocimiento.

Las urdiñas terminaron el año 2017 en lo más alto de la tabla, pero después de Navidades sufrieron bastantes lesiones y les costó coger ritmo. El Bizkerre y el Arratia, primero y segundo, están a muchos puntos, pero el entrenador urdiña, Imanol Cavero, no cree que se sitúen a otro nivel, aunque sí tienen mucha mas experiencia en estas situaciones. «El año pasado nos costó salvarnos y en esta temporada nos encontramos conque no perdimos un partido hasta la jornada 19. Creo que deportivamente no estamos lejos, porque durante la liga hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo. Teniendo en cuenta que todas las chicas que conforman la plantilla son de la cantera, tiene mucho mérito la temporada que hemos hecho», enfatiza el míster.

El equipo tolosarra no se trazó un objetivo concreto al inicio de la temporada. «Teniendo en cuenta que el año pasado nos costó más de lo previsto salvarnos, lo que queríamos de entrada era asegurar la salvación», relata Cavero. Pero está claro que, viendo cómo ha transcurrido la temporada, el equipo cambió de objetivos y se propuso mantener su nivel excelente de juego el mayor tiempo posible. Cavero aclara que el objetivo nunca ha sido el de ascender, aunque admite que «cuando te ves ahí arriba, todos teníamos la ilusión de que podría ser una opción, aunque sabíamos que iba a ser muy dificil mantener un nivel tan alto durante la temporada».

El equipo urdiña quiere ahora disfrutar de los dos partidos que quedan para concluir la liga. Ha sido una temporada histórica para el fútbol femenino en Tolosa y el deseo del club es dejar el listón lo mas alto posible y despues hacer un buen papel en la Copa. También hay que tener en cuenta que el equipo no ha perdido ni uno solo de sus partidos en casa, y confía en que hoy no se rompa esta tendencia.

Una gran cantera

El fútbol femenino vive un gran momento en el Tolosa C.F. El club ha conseguido tener la escalera completa, empezando por alevines, pasando por infantiles, cadetes y juveniles, hasta llegar al senior. Cavero asegura que la del Tolosa es «una de las mejores canteras de Gipuzkoa» y expone que, poco a poco, «estamos mejorando en aspectos como los de contar con entrenadores titulados, dotar de una estructura más solida al primer equipo...». En su opinión, el club tiene que invertir más en el fútbol femenino, tanto con medios deportivos como económicos. «El fútbol femenino evoluciona y nosotros debemos ayudar a impulsarlo. Además, tenemos el futuro garantizado, ya que este año solo en la escuela de fútbol (alevines), contamos con 45 chicas».

Está claro que acabar la Liga en tercera posición y haber estado diecinueve jornadas seguidas sin perder y jugando tan bien no son fruto de la casualidad. «El éxito es el reflejo de todo el trabajo que se esta haciendo en el fútbol base. Se están haciendo las cosas bien desde abajo y el resultado de eso se ve en el primer equipo. Está claro que, poco a poco, el fútbol femenino evoluciona y nosotros debemos ayudar lo máximo posible que esto vaya para arriba», concluye Imanol.