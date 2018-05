«La travesía de las catedrales de Shebe Peña fue la primera gesta del montañismo vasco» Imágenes de Shebe Peña, en una de ellas, en los años ochenta con Iñaki García Uribe, que hablará hoy sobre él en el salón de plenos. Iñaki García Uribe hablará sobre la vida del recordado montañero tolosarra hoy en el salón de Plenos (19.30) JUANMA GOÑI TOLOSA. Miércoles, 30 mayo 2018, 00:23

Iñaki García Uribe cuenta que Shebe Peña (1907-1999), seguía subiendo picos de 6.000 metros a los 88 años. En 1995, con 87 años, ascendió por cuarta vez al Kilimanjaro. Subió nueve veces al Mont Blanc, la última con 82 años. En el Aconcagua se quedo a sólo seis metros de la cumbre y salvó la vida de un montañero francés. Realizaba proyectos en solitario originales, como la travesía de Tolosa a Candanchú en 1935, o la unión de las cuatro catedrales vascas a pie en 1953, que sirvio de inspiración a la reciente 'Basque ultrta trail series'.

García Uribe, vizcaíno, gran estudioso del montañismo vasco, miembro del departamento de Etnografía de Aranzadi, se emociona cuando evoca la figura del montañero tolosarra, a quien conoció profundamente, y de quien hablará hoy en el salón de plenos. «Doy muchas conferencias al cabo del año pero ésta tiene un sabor especial para mí. Quizás es la más importante, es como subir una cumbre, hablar de Shebe en su pueblo natal me sobrecoge un poco».

Ponente Iñaki García Uribe, miembro del departamento de Etnografía de Aranzadi y estudioso del montañismo vasco. Título de la conferencia 'Shebe Peña, del atletismo al montañismo». Día y hora Miércoles día 30, 19.30, salón de Plenos del Ayuntamiento de Tolosa. Contenido de la charla El conferenciante fue muy amigo del gran montañero tolosarra. Hablará sobre su vida, su personalidad, sus gestas deportivas, en especial la 'marcha de las 4 catedrales' que realizó en mayo de 1953. En cuatro días sucesivos, cubrió a pie la ruta de las cuatro catedrales vascas. Otros asistentes al acto de hoy Secretario general de Aranzadi, Juantxo Agirre Mauleon, y Fermín Leizaola, director del Departamento de Etnografía de Aranzadi, galardonado con el premio Eusko Ikaskuntza.

Hace ahora 65 años, el 25, 26, 27 y 28 de mayo de 1953, el «culto, impenitente y solitario montañero tolosarra Shebe Peña» (como lo describió certeramente Iñaki Linazasoro), escribió una gran página deportiva. Para García Uribe, se trató de «la primera gesta deportiva del montañismo vasco en solitario». En cuatro días sucesivos, cubrió a pie la ruta de las cuatro catedrales vascas. La mayor parte del itinerario la efectuó por trochas, senderos y caminos montaraces, tras haber estudiado con detenimiento, cartas topográficas, clima, rutas, alimentación y hasta fases de luna. Todas las cuatro andaduras arrancaban a la puerta de una catedral y terminaban en la de otra. Shebe desgranaba una plegaria en cada templo. Al respecto, apunta García Uribe: «Muy generalizada era la costumbre de que todo el mundo oyese misa en aquella época antes de ir al monte. Él siempre llevaba una estampita de la Virgen en su cartera. Por supuesto, daba gracias en la puerta en cada catedral por haber podido llegar bien, pero no oía misa pues no coincidía en horarios de ellas».

García Uribe explica que, durante su aventura, Shebe dormía en chabolas y allí le lavaban los pies. «Comía lo que tenía, todo muy organizado de antemano, y también descansaba un rato». «También le daban masajes y en muchos puntos tuvo médico que le tomaba constantes vitales. Durmió muy poquito. Daba mucha importancia a cambiarse los calcetines en todas las paradas, que fueron muchísimas». Se buscó gente que le ayudaba en cada sitio, los preparó todo al detalle. «Muchos de ellos ni se conocían entre sí. Tejió una tela de araña que hoy día no la haría ni una empresa especializada».

Iñaki García Uribe conoció al Shebe más íntimo, y muchas cosas que le contó sólo han podido ser sacadas a luz tras su fallecimiento. «Yo siempre digo que es un hombre que se casó con la montaña. Me confió un montón de historias y anécdotas. Era una persona tremendamente meticulosa, espartana, organizada. En los horarios, en las comidas, en sus costumbres. Cuando empezó en el montañismo no existían las botas y él subía al monte con alpargatas. Las compraba en Azkoitia, pero le gustaban más las navarras, aunque no lo quería decir para no enfadar a los guipuzcoanos».

Dice García Uribe que Peña era un hombre incansable, de paso cortito, «pero agotador hasta para los pastores». Y aporta esta brillante descripción del recordado tolosarra: «Nunca se excedía en nada, estaba dedicado a la montaña como una enfermedad. Ni licores, ni novias, ni nada que le sacase de su misticismo montañero. No hacía concesiones nunca. Él sí que era como un cura de la montaña, virgen para su amada y nuca pecó. La preparación psíquica la tenía él en el alma. Lo que quería, iba a por ello ciego como una mula con orejeras».

El conferenciante vizcaíno apunta también una anécdota reveladora de la personalidad de Peña. Todos los años cenaba con él en su piso de Bilbao, juntamente con Jesús de la Fuente, quien fue como su secretario, un hombre clave en su vida. «Siempre lo mismo, era un ceremonial. Le preguntábamos muchas cosas y nos daba datos a cuenta gotas. Eran noches de gracia, conocimiento montañero histórico y risas. Preparaba la cena desde las nueve de la mañana, alubias de Tolosa a fuego lento cocinándose durante ocho horas. Langostinos cocidos y queso y nueces de Aralar de un pastor amigo. Siempre el mismo menú, siempre el mismo ritual».

Cuenta García Uribe que para la preparación de la conferencia de esta tarde ha contado con la colaboración de la 'Fundación Shebe Peña' y con la sección de montaña del Tolosa CF. «Sin ellos, no habría sido posible», admite.