El Topic acoge un festival benéfico para ayudar a un proyecto en Palestina Cartel del acto del festival Not To Forget. / IÑIGO ROYO La asociación Al-Quds Jerusalén colabora con el proyecto Not To Forget Women Society para edificar un centro de mujeres refugiadas en Jenín DV TOLOSA. Domingo, 10 septiembre 2017, 10:27

Vuelven las actividades culturales a las plazas y teatros del municipio, y entre ellas, se encuentra una benéfica que lleva por nombre 'Not To Forget'. Organizada por la asociación tolosarra Al-Quds Jerusalén, cuyo portavoz, el tolosarra Jesús Artetxe, ejerce de coordinador en esta entidad que ha realizado diversas entregas de material escolar, deportivo y médico durante estos últimos años, e incluso ha acogido, en colaboración con el Ayuntamiento de Tolosa, a 32 niños y niñas de Jerusalén y del campo de refugiados de Jenín (Valle del Jordán) en el campeonato Donosti Cup.

Esta vez, sin embargo, la atención y solidaridad se dirigen a 'Not To Forget', un acto de carácter benéfico que tendrá lugar el próximo 16 de septiembre en escenario del Topic, a partir de las 19.30 horas. El nombre se basa en el de la asociación amiga The Not To Forget Women Society, del Campo de Jenín, una asociación que fue creada por mujeres activistas sociales después de los acontecimientos ocurrido en abril de 2002 como respuesta a la trágica situación causada por la ocupación israelí en el campo en ese período, y que cuya labor se centra en dignificar el papel de la mujer en Palestina ante la ocupación.

Cuenta Artetxe que el proyecto del centro viene de hace tiempo y se basa en cuatro actividades. Una primera es una pequeña fábrica de jabón que se destina al mercado justo y realiza una contribución con el campo de refugiados; una segunda actividad se centra en la artesanía realizada por un grupo de mujeres viudas, divorciadas o cuyos maridos se encuentran en la cárcel; la tercera ayuda a normalizar la situación de familias con niños y niñas con problemas -actualmente hay 22 menores, pero se calcula que puede haber incluso 60-, y la última, se centra en la recogida de niños con problemas de concentración y traumatismos provocados por el conflicto.

Por el escenario del Topic pasarán diversas agrupaciones y artistas invitados que se unirán para mostrar su solidaridad, como es el caso de los miembros de Al-Quds Jerusalén y la asociación The Not To Forget Women Society, que ofrecerán una charla de presentación de su actual proyecto, el grupo de danza y ballet Ahlam de Irun presentará su espectáculo 'Amalurra', un cuento bailado orientado al público infantil, que fusionará la danza del vientre y la mitología vasca, donde habrá participación de diversos personajes. Actuará también la banda municipal de txistularis de la Musika Eskola Eduardo Mocoroa, y el pianista Juantxo Zeberio junto a la cantante Elene Arandia.

La entrada costará diez euros, se puede adquirir en la taquilla del Topic y en www.topictolosa.com, y se podrá hacer cualquier otra contribución voluntaria. El dinero recaudado se destinará al proyecto de construcción del nuevo centro de mujeres en la zona ocupada.