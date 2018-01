Tomás Hernández Mendizabal (Pintor y dibujante): «Mis propias vivencias en la fiesta me sirven de inspiración para los carteles del carnaval» El artista donostiarra Tomás Hernández Mendizabal. / ARIZMENDI Será homenajeado este jueves, al cumplir 50 años dibujando el cartel del carnaval tolosarra. «Estoy muy orgulloso y sorprendido», confiesa JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 23 enero 2018, 00:34

El artista donostiarra Tomás Hernández Mendizabal cumplirá, en este 2018, cincuenta años seguidos dibujando el cartel anunciador del carnaval de Tolosa. La efeméride sirve como oportuna excusa para que el CIT y el Ayuntamiento homenajeen al pintor por su desinteresada colaboración con los Iñauteriak. Será este jueves, 25 de enero. Primero habrá un acto oficial -con toque carnavalero- en el salón de Plenos, y después se inaugurará una exposición con los cincuenta carteles, incluido el de este año, en el palacio Aranburu.

-¿Cómo conoció los carnavales de Tolosa?

Homenaje 19.30, salón de Plenos. Participarán la alcaldesa, Olatz Peon, Julián Lakunza y Antxon Elosegi. Exposición Una vez concluya el acto del Ayuntamiento, se inaugurará oficialmente la exposición con los cincuenta carteles del carnaval de Tolosa que ha elaborado desinteresamente Tomás Hernández Mendizabal. Habrá lunch y amenizará el acto la txaranga del Kabilña

-Buff, fue hace mucho tiempo. Yo soy un enamorado de las fiestas populares y el carnaval tolosarra es un exponente claro de ellas. Veníamos tres de la cuadrilla desde Donosti. Eran los años sesenta. Veníamos disfrazados y un año incluso nos dieron un premio, pero cuando vinimos a recogerlo, nos dijeron que no podían dárnoslo porque no éramos de Tolosa. Siempre cuento esta anécdota a mis amigos tolosarras.

«El carnaval de Tolosa es una fiesta muy sana, sin jaleos, que garantiza una gran diversión»«Diseñar estos carteles durante tantos años es también una manera de participar en la fiesta»

-¿Y cómo fue que empezó a dibujar los carteles del carnaval?

-Trabé contacto con Antxon Elósegui en el desfile de carrozas de Pentecostés de Donostia. Antxon es un entrañable amigo mío. Un poco más adelante se fundó el CIT de Tolosa y desde la Comisión de Juventud del CAT de San Sebastián les ayudamos en aquellos primeros años. Recuerdo que venían a Donostia Mitxel Perales, Miguel Arretxe y compañía para ver cómo funcionábamos. De esta manera nos fuimos conociendo más, fortalecimos nuestras relaciones. Y la amistad derivó en el encargo que me hizo Antxon de diseñar el cartel del carnaval en 1969, y así hasta hoy.

-¿Le parece que han cambiado mucho los carnavales de Tolosa? ¿Qué opina un donostiarra de nuestra fiesta?

-No quiero caer en los tópicos, pero son unas fiestas que garantizan una diversión con mayúsculas. Y además, siempre me han llamado la atención porque, a pesar de ser una fiesta de festejos multitudinarios, donde la gente va disfrazada... nunca hay jaleos ni incidentes importantes. Yo creo que son unas fiestas muy sanas y muy del pueblo.

-¿En qué se inspira cada año a la hora de dibujar el cartel?

-Siempre en lo que veo, en mi participación directa en la fiesta. Todo lo que se plasma en mis carteles responde a vivencias que han salido de mi propia visión personal del carnaval tolosano. En general, siempre me ha gustado vivir la fiesta y no asistir a ella como mero espectador, y no sólo en Tolosa, también en Donostia y otros lugares. De esta manera, las vivencias se trasladan casi sin querer a los dibujos.

-En su día le nombraron 'Distinguido de los Iñauteriak' por su colaboración con el carnaval y este jueves incluso le hacen un homenaje...

-Estoy abrumado y sorprendido. No tengo más que expresar mi gratitud al pueblo de Tolosa. Cuando hago estos carteles no pienso en premios ni en reconocimientos, sólo pienso que estoy haciendo lo que me gusta, participar en la fiesta y colaborar con ella pintando. Me bastaba con el 'sabor popular' de que te recuerden porque has hecho algo, pero nada más, nunca esperaba premios ni reconocimientos.

-¿Qué siente al pensar que ha diseñado ya cincuenta carteles?

-Puedo decir con humildad y orgullo que el mío es un caso único en la historia del arte vasco. No es normal que un pintor tenga 50 obras en una localidad, ni que haya diseñado ya 180 carteles. Estoy muy orgulloso por ello.

-¿Y hasta cuándo va a seguir dibujando los carteles?

-Por mí, si me aguantáis los tolosarras, hasta que me muera. Otra cosa es que el Ayuntamiento quiera cambiar y tomar otra decisión.