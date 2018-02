'Tolosalsa', la pasión por el baile Un sábado al mes, todos los aficionados al baile latino de Tolosaldea se juntan para dar rienda suelta a su pasión en una Casa de Cultura transformada en una pista de baile. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO IÑIGO ROYO Esta cita se ha consolidado entre todos los amantes del baile latino JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 18 febrero 2018, 00:59

«Bailar es un relax físico y mental, fomenta los reflejos, tonifica, agiliza, quema calorías, no castiga las articulaciones, se puede practicar de 0 a 99 años, es una alegría para el cuerpo y para la vista, estuvo de moda, está de moda y estará de moda en todo el mundo, es intergeneracional, interracial, intersocial, integrador, puedes hacerlo con tu pareja, o no...». Todos estos argumentos apasionados a favor del baile los expone sin ambages y con entusiasmo Joserra Ugartemendia, uno de los promotores de la iniciativa 'Tolosalsa', que reúne a muchos tolosaldearras, una vez cada mes, en una Casa de Cultura convertida para la ocasión en pista de baile. Ayer mismo se hizo la convocatoria de febrero. Acuden para dar rienda suelta a su pasión.

¿Cómo surgió la idea? En Tolosaldea no existen salas comerciales -discotecas, bares o cafés- donde puedan bailar a gusto tantos aficionados al baile latino. Es difícil que un local reúna las condiciones adecuadas por tamaño, pista, acústica... «Si queríamos bailar teníamos que salir fuera del txoko, a los locales que funcionan en Donostia, Renteria, Irun», nos cuenta Joserra. Expone, además, que los bailongos tampoco son los mejores clientes para los dueños de los locales, «ya que alcohol y bailar bien no son muy compatibles que digamos, porque consumimos mucha agua mineral y pocos cubalibres».

Entre las cinco y las nueve de la tarde, la música y el baile inundan la Casa de Cultura. : IÑIGO ROYO

Hace un par de años, ya hubo intentos de materializar la posibilidad de usar el salón de actos de la Casa de Cultura para bailar, aunque la idea no llegó a cuajar. Con el inminente fin de la concesión del café Frontón, algunos aficionados empezaron a vislumbrar que en Tolosa se iban a quedar sin un sitio mínimamente decente donde 'menear el esqueleto' a ritmo, así que sintieron la necesidad de hacer algo. Desde kulturetxea, Sonia facilitó los pasos a seguir para realizar la actividad en la sala. Se hizo un poco de publicidad, y así surgió 'Tolosalsa' en octubre del año pasado. Los sábados por la tarde, en los que la sala está libre a menudo, en horario para todos los públicos. Así, quien quiera puede ir por la noche a las salas comerciales, «y por supuesto, todo es gratis et amore», enfatiza Ugartemendia.

«No hay que tener vergüenza ni saber bailar bien, hay que venir a disfrutar del momento»

No hace falta ser un experto

La convocatoria ha tenido un éxito enorme. No hay más que ver cuánta gente acude a bailar. «Estábamos convencidos de que iba a funcionar. Mucha gente, y además muy diversa, tiene entre sus aficiones la de bailar latino. Con las redes sociales, el boca a boca, las llamadas en prensa y un poco de ganas, es fácil llegar a toda esa gente aficionada. Y vienen amigos desde el Goierri hasta Donostialdea», apunta Joserra. También ha sido fundamental, para consolidar la iniciativa, el hecho de que desde la segunda edición, el dj Joxi Fernández tomara las riendas de la música combinando a la perfección salsa con bachatas, kizombas, merengues, chachachás...

La pregunta del millón. ¿Hay que tener muchos conocimientos de baile para poder disfrutar? Los promotores de 'Tolosalsa' niegan la mayor. «Para disfrutar bailando te tiene que gustar bailar, lo mismo que para disfrutar cantando te tiene que gustar cantar». Conviene educar, dicen, desde luego, ya que no todos tenemos el mismo talento o dotes. Y recuerdan que en Tolosa existen lugares para aprender, como la academia de Izaskun Arriola, los grupos de Evelyn, José Luis Barriola, Juanjo Txanpa...

¿Cómo animar a esa gente que piensa: ya iría, me gusta la idea, pero no me atrevo, no sé bailar bien? Joserra lo tiene claro. «Les diría que no sientan vergüenza, que se suelten y disfruten. Todo el mundo se fija y alucina con los que bailan muy bien, pero no en los que bailamos menos bien, o poco bien. ¡Así que hala, a bailar!»

«Hay que apoyar esta idea»

Arantxa es una de las fijas a las convocatorias de la casa de cultura. Lleva cinco años bailando. «Empecé en una academia, me encanta. Hay que apoyar esta iniciativa de Tolosalsa, es una gran idea». Maitane lleva muchos años en Tolosa pero es de ascendencia latinoamericana, así que está encantada. «Lo llevo en la sangre», dice. Marcelino cuenta: «tenemos muy pocas opciones de bailar en Tolosa, debemos aprovechar las que hay. Siempre me ha gustado bailar, y trato de ir mejorando, de aprender algo nuevo. También suelo ir al Txanpa latino». Edurne cuenta que aprendió a bailar en Pamplona, y que sigue mejorando por su cuenta. «Tolosalsa es una iniciativa fantástica. Yo suelo ir a los bares de salsa, pero ahora no tengo ni que coger el coche. Gratis, en casa, buena música...» Y expone: «No se trata tanto de saber bailar algo, sino de perder la vergüenza. También existen vídeos en YouTube donde empezar a practicar, no es difícil, así que hay que animar a la gente».

Todas estas personas entusiastas del baile comentan también «que unos van enseñando a los otros cosas nuevas, y así se va mejorando». «Una buena pareja te facilita mucho las cosas. Y bailar con gente diferente a tu grupo habitual también te ayuda a mejorar», aseguran.

«En cualquier caso, insisten, es una afición fantástica y estamos encantados. Esperamos con impaciencia que llega la cita».

¿Traslado a otro lugar?

De seguir con este éxito de convocatoria, la casa de cultura se podría quedar hasta pequeña para estos aficionados al baile. «Aún estamos consolidando los bailes y eso sería señal de que hay ganas y afición», exponen los promotores. Advierten de que no sería fácil, ya que hace falta espacio amplio, un suelo adecuado, y un buen equipo de música. ¿Podría ser el Ferial?, preguntamos. «No lo sabemos», dicen. «De momento, la casa de cultura es perfecta por sus condiciones, su situación en el centro de Tolosa, donde los que van paseando oyen la música, les pica la curiosidad, se acercan, y nos ven disfrutar». ¿Y un proyecto de cara al futuro? «No estaría mal organizar algún baile con grupo en directo -La Jodedera, Son Candela...- o volver a organizar salsa en la calle como ya hicieron el verano pasado en el Tinglado el grupo de Josean y los de Urnieta, y que también disfrutan con nosotros bailando».

La siguiente convocatoria para los bailongos será ya en marzo. Y, de momento, seguirán en la casa de cultura. Y como el baile también es cultura, desde este punto de vista, es un lugar de lo más apropiado.