Tolosaldea vuelve a salir a la mar La trainera de Tolosaldea al completo durante la presentación oficial realizada ayer en el Triángulo. / IÑIGO ROYO El TAK-Oria volverá a presentar una trainera femenina por primera vez desde 2008, formada además por remeras de su cantera ELENE ARANDIA TOLOSA. Domingo, 20 mayo 2018, 00:39

Tolosaldea sale del Oria y volverá a bogar en el mar. Esta vez, las remeras del TAK-Oria competirán en solitario en los campeonatos de traineras; por primera vez desde 2008 -primer año que se disputó la Bandera femenina de La Concha- el club tolosarra ha dado el paso para presentar de nuevo una embarcación propia, reuniendo a sus canteranas con el objetivo de consolidar su presencia en los próximos tres años. Desde el club señalan que siempre han tenido la intención de sacar una trainera, y tras varias intentonas en los últimos años, la asamblea tomó su decisión. Asimismo, aclaran que, de momento, «no nos planteamos competir en categoría masculina».

Las principales limitaciones con las que se ha encontrado el club han sido económicas, debido en gran parte a los gastos de desplazamiento, y a su vez, la falta de ingresos por derechos de formación, a pesar de ceder remeras a distintos clubes. Tolosaldeko Arraun Kluba ha llegado a un acuerdo con el club de remo de Zarautz, que les cederá sus instalaciones en Orio, además de una trainera, un remolque y demás material necesario. El club cuenta con un total de quince banderas de Euskadi y otras tantas de la liga y campeonatos de Gipuzkoa, y desde hace varios años, es uno de los clubes más punteros junto a Orio y San Juan. Tras la primera competición femenina de La Concha, de 2009 al 2012, el TAK trabajó en conjunto con Getaria, bajo el nombre de Getaria-Tolosa. Sin embargo, los costes de los desplazamientos casi diarios terminaron por finalizar esta etapa, donde las remeras decidieron participar en distintas traineras. Algunas de ellas estuvieron durante varios años en el club de Zumaia, y actualmente están repartidas en San Juan, Orio, Donostiarra y otras incluso han pasado por el de Hernani.

Esta vez, el TAK ha renunciado a convocar a canteranas que estaban en otros clubes, y bogará con una tripulación joven, con una edad media de 18 años en una plantilla que estará compuesta por 25 remeras. La mayoría provienen de la comarca de Tolosaldea, pero también hay remeras de Idiazabal, Andoain, Leitza o Betelu.

Nueva campaña

Ellas lo tenían claro: «el urdiña nos tira», dicen, y no dudaron formar parte de ella tras la decisión tomada por su club este año. Se trata de una agrupación «novel en trainera», que se caracteriza por su «trayectoria» y «carácter» remero. «Es verdad que quizás nos falte experiencia, pero somos remeras. Hemos aprendido a remar todas en bloque, y aunque nos enfrentemos a remeras mayores que nosotras apretaremos los dientes y lucharemos de la misma forma. Estamos seguras de que en un futuro será una trainera que estará arriba», señala Malen Oiarzabal. «Las senior están trayendo la remada del batel, es distinto y cuesta, pero me he quedado sorprendido al ver cómo han avanzado remando cuatro días en el mar. Iremos trabajando poco a poco», añade el entrenador José Luis Pérez 'Koteli' quien, a su vez, señala que «en el resto de clubs femeninos ninguna otra agrupación cuenta con 24 remeras canteranas» a las que, además, «les suceden más de 20 cadetes que el año que viene pasarán a ser juveniles», otra muestra más de su prometedora y consolidada cantera.

La trainera llevará por nombre Tolosaldea, y el club se ha puesto en contacto con los 28 municipios que conforman la comarca solicitando medio euro por cada habitante. Ante la afirmación de la mayoría de las localidades mayores, en los catorce remos, cada pala llevará el nombre de dos municipios y la embarcación representará a todos ellos. Por otro lado, el club está llevando a cabo una campaña de captación para conseguir nuevos socios.

De momento, las fechas asignadas a corto y medio plazo son las siguientes: la Liga Euskotren se pondrá en marcha el 30 de junio en Portugalete y el 1 de julio en Zierbena, el 30 de agosto se jugará la clasificatoria de La Concha para el 2 y 9 de septiembre, y el 15 y 16 de septiembre se jugará el playoff.