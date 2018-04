El Tolosa sigue sumando y acechando al Ordizia en el difícil reto del ascenso El Tolosa CF se ha sobrepuesto al empate con el líder. / ROYO Logró una convincente y sólida victoria en Aretxabaleta superando la decepción que supuso el último empate en casa contra el líder J. GOÑI TOLOSA. Martes, 24 abril 2018, 00:46

El Tolosa CF de División de Honor Regional tiene muy difícil lograr el ascenso a la Tercera División, pero no cejará en su empeño y plantará cara al líder Ordizia hasta el final. En esta jornada ha superado el difícil escollo de ganar en Aretxabaleta, porque se daba por descontada la victoria de los ordiziarras ante el colista Touring, al que aplastaron por 12-0.

Los urdiñas lograron en Aretxabaleta un convincente triunfo y llevan una segunda vuelta de ensueño. Fue una pena no ganar en casa ante el Ordizia, pero aquello ya pasó y ahora que mirar al futuro. El líder está a cuatro puntos con el golarevage a favor, y hay que esperar a que tropiece y a que el Tolosa no falle. Difícil, pero no imposible, y además, el segundo puesto podría tener un premio mayor, dependiendo de las circunstancias. Pero en la plantilla sólo piensan en ser campeones.

Preferente Elgoibar-Tolosa, 1-1 Juvenil Nacional Tolosa-Lagun, 0-1 Juvenil Honor Elgoibar-Tolosa, 3-3 Cadete Honor Tolosa-Lengokoak, 6-0 Liga Vasca Cadete Tolosa-Athletic, 0-2 Cadete Honor Tolosa-Billabona, 1-0 1 Cadete Tolosa-Euskalduna, 2-4 Infantil Honor Eibar-Tolosa, 2-3 Infantil Txiki Tolosa-Danena, 3-1 1 Infantil A Beasain-Tolosa, 2-4 1 Infantil B Tolosa-Hernani, 4-1 Liga Vasca fem Tolosa-Oiartzun, 3-0 Juvenil fem Tolosa-Goierri, 8-1 Cadete Hon fem Goierri-Tolosa, 1-3 Infantil Hon fem Añorga-Tolosa, 1-2 1 Infantil fem. Tolosa-Añorga, 3-2

La victoria del Tolosa CF en Aretxabaleta fue sólida y estuvo condicionada además por la lesión de Asier Manso, que obligó a parar el juego durante varios minutos. Se temió que el competitivo jugador urdiña tuviese una fractura de codo, aunque el míster Avellaneda nos confirmó ayer que afortunadamente sólo se ha tratado de una luxación, y que en tres semanas podría volver a jugar. «Queremos dedicarle la victoria. Conociendo su pundonor, volverá pronto», señalaba el entrenador.

El Tolosa entró muy bien al partido, logró el 0-1, pero el campo del Aretxabaleta es difícil. Los locales forman un equipo muy físico, y crearon sus momentos de peligro en su juego directo, pero los urdiñas defendieron muy bien. Avellaneda hizo cinco cambios con respecto al partido del Ordizia y el equipo no se resintió, lo que demuestra la buena salud de la plantilla. Y la nota positiva es que el equipo se ha recompuesto totalmente de la decepción que supuso el empate ante el Ordizia y seguro además que no jugará con tanta ansiedad ante el Hernani este domingo.