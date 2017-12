El Tolosa recuperó sensaciones en su victoria ante el Vasconia y el equipo femenino es 'campeón de invierno' Brillantísima la temporada que lleva el equipo femenino. / ROYO J. GOÑI TOLOSA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:26

El Tolosa de División de Honor Regional necesitaba recuperar sensaciones tras sus malos resultados y, sobre todo, necesitaba la victoria. Ambas circunstancias se produjeron en el partido adelantado al miércoles. Los urdiñas ganaron 2-1 al Vasconia y el resultado fue justo e incluso se antoja corto.

El equipo tolosarra se encontró con un tanto a favor en los primeros minutos, al transformar un claro penalti. El gol le tranquilizó y además el equipo aumentó la ventaja tras una jugada ensayada. Pero el Vasconia aprovechó una jugada aislada para acortar distancia y empezaron las dudas. «Veníamos de una mala dinámica y por un momento pensamos que se nos podía escapar la victoria, pero no fue así», comenta el entrenador, Ander, muy orgulloso de la actitud de sus jugadores. «En la segunda parte jugamos con tensión y ellos ni se acercaron». «Esta liga es muy igualada y nuestro objetivo es llegar a marzo bien situados», resume Avellaneda.

1. Cadete Tolosa-Ostadar 9.30 Infantil Txiki Tolosa-Dunboa, 11.30 Juvenil Fem. Tolosa-Goierri, 14.00 Liga Vasca fem. Tolosa-Hernani, 16.00 Juvenil Honor Tolosa-Elgoibar, 18.00

Campeonas de invierno

Campeonas de invierno. Título honorífico para el senior femenino de Liga Vasca del Tolosa. Honorífico, sí, pero honor que se logra después de ser las mejores en la primera mitad de la liga; después de jugar contra todas las rivales, no habiendo perdido ningún partido, 11 victorias y 4 empates, y siendo el equipo menos goleado, con 9 goles encajados en quince jornadas. Y no sólo de goles y puntos hay que hablar. Tanto los unos como los otros son el resultado del gran juego que desarrollan. Un fútbol menos físico que el masculino, pero que en el caso de las urdiñas tiene una gran calidad técnica y similar intensidad.

Pero la segunda vuelta está ya aquí; hoy, sábado, en Usabal a las 16.00, las tolosarras reciben al Hernani, equipo de la zona media de la tabla y a las que ya se venció a domicilio en la jornada inaugural del campeonato. Si te gusta el fútbol, no te lo perdería. Si no las has visto nunca te sorprenderán, y disfrutarás con un fútbol abierto y, esperemos, con goles y victoria.

Otros resultados

Y por comentar algo de fútbol masculino de la pasada joranada: las goleadas del Infantil Honor, 7-0 al Hernani y la del Txiki 6-0 al Zumaiako, sin olvidarnos del 3-0 del Preferente al 'Haundi' de Elgoibar.