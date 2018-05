El Tolosa CF pasa página y ya empieza a pensar en la próxima temporada Partido del Tolosa ante el Pasaia, que a la postre ha sido el campeón de la categoría. / IÑIGO ROYO Ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta y le ha faltado muy poco para poner la guinda, pero al final se quedó sin opciones, lo tenía difícil J. GOÑI TOLOSA. Martes, 29 mayo 2018, 00:30

Era casi una misión imposible para el Tolosa CF de División de Honor Regional. Tenía que ganar su partido frente al Beti Gazte en Berazubi, y esperar al menos la derrota del Pasaia para asegurarse la promoción a Tercera. Y si además el Ordizia perdía en casa, soñaba con hacer valer el reglamento a su favor para conseguir el ascenso directo. Los primero sí ocurrió -le costó mucho, el gol de Berezi llegó en el minuto 85-, pero los resultados de sus rivales directos no favorecieron. Para cuando los urdiñas se adelantaron, ya sabían que no tenían nada que hacer.

Los tres equipos principales masculinos de fútbol, basket y balonmano han acabado con el mismo regusto amargo equivalente a lo que supone un cuarto puesto en unas Olimpiadas. Se han quedado en la orilla para poder pelear por ascenso que han podido merecer en algunos momentos de la temporada. Pero, al final, por una u otra circunstancia, no ha sido posible. Ha habido equipos que han quedado por encima. Y esto es lo que vale.

El Tolosa CF ha hecho una buena campaña, pero está claro que le ha faltado la guinda final. Ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta. Ha acabado muy bien la temporada. El entrenador, Ander Avellaneda, quiere lanzar un mensaje de optimismo. «El equipo ha terminado siendo un equipo mejor del que empezó la temporada. Si mantenemos la base, con la esperanza de las incorporaciones de los equipos de la cantera que tan buena Liga han hecho, tenemos que pensar en un futuro esperanzador». A título particular, también se siente satisfecho. «Ha sido mi primer año como entrenador y he aprendido mucho. Los jugadores también me han apoyado. El balance personal es bueno. Hemos estado a punto de lograr el éxito total, nos ha faltado sólo un poco». Inevitable acordarse de la derrota ante el Añorga. «No estuvimos bien. Teníamos que haber sumado los tres puntos, y ahora seríamos campeones». También se refiere a los números. «Sólo hemos sumado un punto menos con relación al año del ascenso, y hemos tenido mejor balance goleador que entonces».

El míster urdiña cree que el Tolosa CF «ha recuperado la ilusión, y esto es importante». En su opinión, el equipo con el que se encontró al principio de temporada estaba tocado por una «mala gestión de grupo». «Creo que hemos conseguido revertir esta situación e insisto en que tenemos que tener mucha ilusión para la próxima temporada». Tiempo habrá para planificarla bien.