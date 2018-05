Tolosa llora la muerte de Joxe Gurrutxaga Joxe Gurrutxaga, en su despacho de la Alcaldía, en 1995, cuando empezaba su tercera legislatura. Fue alcalde de la villa durante doce años (1987-1999), y concejal en otros cuatro (1999-2003) JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:37

Tolosa se despertó ayer con la triste noticia del fallecimiento de José Manuel Gurrutxaga, Joxe, alcalde de la villa durante doce años (1987-1999), y concejal en otros cuatro (1999-2003). Hombre de acendrada personalidad, que marcó un estilo propio en el Ayuntamiento. Vital y apasionado, su contagiosa energía era la consigna que tenía para «trabajar por Tolosa, que es lo único que me importa; hay que hacer y no hablar», como le gustaba decir.

Muchos de los que convivieron con él en el Ayuntamiento durante aquellos años destacan su «ilusión, pasión y energía». Jokin Bildarratz sintió una «profunda tristeza» al enterarse de la noticia. «Era un hombre que contagiaba energía, fuerza. Un hombre que fue muy necesario para Tolosa en aquella época. Tenía una enorme ilusión, siempre tiraba para adelante. Su gran carácter a veces le causaba disgustos. Su vitalidad era un ejemplo para todos».

Antton Izagirre dijo que había sido «una inesperada triste noticia», y quiso transmitir sus condolencias a la familia. Compartió muchos años junto a Joxe, primero como concejal, y luego ya de alcalde. «Creo que fue un hombre referente para Tolosa, un hombre de acción, de respuesta rápida, muy directo, sin atajos». «Él decía que las cosas había que hacerlas, y no hablar mucho. Era una persona de fuerte carácter, no tenía pelos en la lengua». Sobre su relación personal, comentaba que «más allá de nuestras discrepancias políticas, en el terreno personal siempre hubo mucho respeto entre nosotros, su muerte me ha entristecido».

Oscar Renedo destaca otro carácter de Gurrutxaga: su «nobleza». «En cuanto recondujimos nuestras diferencias y trabajamos juntos, me encontré con una persona que cumplía su palabra, fiel a sus convicciones, y muy noble». Renedo también destaca «su firmeza frente a la violencia en aquellos años tan duros. No tenía miedo de enfrentarse, fue un ejemplo y yo sentí su solidaridad hacia mí en todo momento».

Onintza Lasa era muy joven cuando conoció a Joxe, pero dice que «aprendió mucho» de él «en cuanto a la pasión por trabajar». «Nuestras ideas siguieron caminos distintos, pero tengo que destacar todo lo que hizo por Tolosa, dio mucho al pueblo, tenía una energía positiva que te contagiaba».

Desde esta delegación de DV también tuvimos muchos años de contacto con él, informando sobre el trabajo municipal en aquella época. Muchos años de relación personal que no olvidamos. Su labor a lo largo de las dos primeras legislaturas fue reconocida en las elecciones, que ganó por mayoría absoluta. Él siempre nos decía que estaba orgulloso de «ver reflejada» su labor como alcalde en legados tangibles para Tolosa. La construcción del vial de la margen derecha o la compra del cine Leidor por parte del Ayuntamiento, en las que tomó parte muy activa a nivel personal, eran dos de las iniciativas que más satisfacción le habían producido.

A Joxe no le gustaban nada los discursos teóricos ni los debates de las mociones en los Plenos. Una anécdota revela su personalidad. En una sesión plenaria que se estaba alargando demasiado, y en la que se estaba debatiendo una moción sobre algún asunto internacional, él se levantó y dijo: «Aquí estamos para trabajar por Tolosa y no para hablar de estas cosas. Tengo un compromiso en mi sociedad, y me tengo que voy, seguid vosotros».

Cuando terminó su ciclo y perdió las elecciones en 1999, nos confesaba que se le hizo duro desfilar ese primer año como concejal en sanjuanes, pero decía que «había que dar la cara, tenemos que seguir adelante y aceptarlo».

Joxe era también un gran defensor de las sociedades populares tolosarras y un carnavalero entusiasta. Estaba ya alejado de la vida municipal. En realidad, nunca se sintió cercano a la política. Su último acto público fue en 2016, en una mesa redonda que reunió a los exalcaldes para hablar sobre la convivencia.

Joxe, descansa en paz. Nuestro sincero pésame a toda su familia. Los funerales se celebrarán hoy, a las siete de la tarde, en la parroquia de Santa María. Goian Bego.