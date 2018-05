El Tolosa CF llega a la jornada final con alguna opción de éxito El preferente no pudo. El ascenso se aleja, pero los tolosarras no arrojan la toalla. / IÑIGO ROYO Ganó con solvencia en Zumarraga y ahora deberá vencer al Beti Gazte y esperar resultados favorables J. GOÑI TOLOSA. Martes, 22 mayo 2018, 00:23

La División de Honor Regional llega a su fin y el Tolosa CF afronta la última jornada con posibilidades de soñar. Por qué no. En el fútbol se ha visto de todo. Qué pena ese traspiés en casa ante el Añorga de la pasada semana, porque de no haber fallado, los urdiñas estarían ahora mucho más cerca de la gloria. Pero en esta categoría hay mucha igualdad y si no, que se lo digan al Ordizia, que esperaba cantar el alirón en Aretxabaleta.

Mientras, el Tolosa hizo sus deberes en Zumarraga. Ganó con claridad 0-3, con goles de de Manso, Cache y Guijarra, pero el Pasaia, que está muy fuerte, no falló ante el Oiartzun (3-1). El que sí cayó fue el Ordizia. Si nos atenemos a la última jornada, es casi más importante el partido de los de Oarsoaldea en Irún que el del Ordizia en su feudo, porque si el Pasaia pierde y el Tolosa gana, ya habrá asegurado una segunda plaza que este año tiene pinta de que puede tener premio y garantizar el ascenso. Y si además se producen estas dos circunstancias y el Ordizia pierde ante el Hernani, podría haber premio gordo, pero no hay nada claro. El Tolosa CF es el mejor en un triple empate si se aplican los criterios de 'liguilla a tres', pero si elimina al Pasaia por ser el peor tercero, perdería porque el Ordizia tiene mejor golaverage. En el club urdiña no lo tenían ayer claro y pensaban que podían tener posibilidades según cómo se interprete la normativa, aunque es cierto que algún miembro de la Federación con el que habían consultado les había puesto las cosas crudas. Es muy difícil que el Ordizia desaproveche la oportunidad de ser campeón en la última jornada y en su casa, pero nadie gana los partidos antes de jugarlos. El Pasaia también lo tiene más fácil y el Tolosa afrontará un reto complicado ante un Beti Gazte sin presión.

Partidos que quedan Tolosa-Beti Gazte; Ordizia-Hernani; Real Unión - Pasaia. Cómo está la clasificació n 1º Ordizia, 69; 2º Pasaia, 69; 3º Tolosa, 66; 4º Hernani, 64. ¿Puede ser campéon? .. Si gana su partido, y pierden Ordizia y Pasaia, no está claro. El triple empate le favorece pero sólo si se hace una liguilla a tres. Si no, no. El Tolosa será segundo .. Si gana y el Pasaia pierde, y el Ordizia empata o gana. OTROS RESULTADOSPreferente Allerru-Tolosa, 0-3 Copa Vasca Juv Sanse-Tolosa, 1-2 Infantil Honor Tolosa-Ordizia, 2-1 Infantil Txiki Vasconia-Tolosa, 6-0 Senior fem Bizkerre-Tolosa, 1-2 Juvenil femm Zumaiako-Tolosa, 0-2 Cadete Honor fem Tolosa-Amaikak, 1-1 Infantil Honor fem Tolosa, Touring, 3-0

«Es difícil, pero no imposible. No sabemos si podemos ser campeones, hay detalles que no están claros, pero lucharemos por quedar primeros y si no, segundos», cuenta el míster Ander Avellaneda, que está muy orgulloso de sus jugadores por cómo afrontaron el complicado partido ante el Zumarraga. «Habíamos pasado una semana complicada, había que levantar la moral y el equipo estuvo espectacular», resume.