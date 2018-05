El Tolosa CF falla en el momento más inesperado pero no arroja la toalla Tras el empate con el Hernani llegó la derrota con el Añorga. / ROYO Sólo un triple empate le daría el título pero el segundo puesto, que puede tener premio este año, sí parece un objetivo real y posible J. GOÑI TOLOSA. Martes, 15 mayo 2018, 00:19

Qué pena. Cuando menos se esperaba, en un momento crucial de la temporada, falló el Tolosa CF de División de Honor Regional. No lo merecía, porque sus últimas jornadas estaban siendo de ensueño. Pero ya en el partido ante el vicecolista Vasconia dio muestras de cierto cansancio que evidenció el sábado en Berazubi cayendo por 1-2 ante un rival de la parte baja de la tabla, el Añorga. Y sus adversarios más directos no fallaron. No lo hicieron ni el Ordizia, ni el Pasaia, ni el Hernani. Y el Tolosa CF se ha quedado con la miel en los labios. El liderato está casi inalcanzable, pero matemáticamente aún no es imposible. Si no se logra, habrá que luchar por la segunda plaza en las dos jornadas que restan.

El entrenador, Ander Avellaneda, lanzaba ayer un mensaje optimista. «Por un mal partido no podemos echarlo todo a perder ni desanimarnos, después de la extraordinaria segunda vuelta que estamos jugando». No pone peros a la derrota del sábado. «El fúbol es así. No estuvimos ni mentalmente ni en el desarrollo de juego. Fue una mala tarde, no hay que darle más vueltas, y tal y como perdimos nosotros, pueden hacerlo nuestros rivales».

Preferente Tolosa-Idiazabal 3-1 Copa Vasca Juv Sanse-Tolosa, 1-2 Infantil Honor Sanse-Tolosa, 0-2 Infantil Txiki Kostkas-Tolosa, 5-1 1 Infantil Eibar-Tolosa, 4-3 1 Cadete B Billabona-Tolosa, 1-1 Senior fem Tolosa-Hernani, 5-0 Juvenil fem Tolosa-Urola, 4-2 Cadete Hon fe, Tolosa-Amaikak, 1-1 Infantil Hon fem. Touring-Anaikak, 4-1

Ander se aferra a las posibilidades que tiene el equipo. «Lo primero, claro, es ganar los dos partidos que nos quedan. El siguiente, ante el Urola, será difícil porque el rival se juega el descenso». De sumar los seis puntos, un hipotético triple empate entre Ordizia, Pasaia y Tolosa daría el título a los urdiñas. Es muy difícil que ocurra. No parece que el Ordizia vaya a fallar tanto.

La segunda plaza sí es un objetivo más claro, y este año tiene toda la pinta de que puede tener premio en forma de ascenso, teniendo en cuenta la calidad de los equipos vascos de Tercera que se jugarán el pase a Segunda B, con los arrastres que se derivarían. El Tolosa, además, tiene el 'golaverage' ganado con el segundo clasificado, el Pasaia. «Nuestra confianza está al 200%. Ya nos hemos olvidado del partido del sábado, los ánimos están levantados y estamos dispuestos a plantear batalla para ganar los dos partidos que nos quedan», asegura convencido Avellaneda.