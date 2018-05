Tolosa Eskubaloia se ha quedado a un paso de luchar por volver a la 'Plata' Abrazo final de los jugadores y cuerpo técnico para despedir una buena temporada. / IÑIGO ROYO Ganó su partido pero Anaitasuna no falló, una pena porque el equipo estaba en su mejor momento J. GOÑI BALONMANO. Domingo, 13 mayo 2018, 01:07

Qué pena. Tolosa CF Eskubaloia ha muerto en la orilla. Justo cuando mejor estaba jugando, cuando era el equipo más en forma de la categoría. Pero su irregularidad en la primera vuelta y en algunos partidos de la segunda le ha pasado factura. Necesitaba ganar al Alkorta y que el Anaitasuna no ganase en tierras aragonesas ante el El Pilar para entrar en el 'play off' de acceso a la División de 'Plata'. Lo primero sucedió, lo segundo no. Y ambos equipos acaban empatados, pero el mejor golaverage de los navarros les otorga el premio.

El Tolosa ganó bien, aunque le costó. La primera parte terminó 14-13. Ya en el segundo tiempo, los urdiñas se entonaron y no quisieron jugar con fuego. Rompieron el partido en el minuto cuarenta con el 20-17 y de ahí en adelante lo controlaron hasta el final, 32-25. El partido fue emotivo por la despedida a Aitor Iturralde 'Aitortxo', que fue homenajeado por sus compañeros.

«Al final nos quedamos con la miel en los labios. Lograr el pase habría sido la guinda de la temporada», señala el entrenador, Alex Nogués. El míster opina que la temporada del equipo ha sido muy buena. «De hecho, señala, hemos tenido un final de temporada espectacular ganando los últimos siete partidos incluso con bajas importantes. Hemos consolidado a jugadores en el equipo y otros han empezado a aportar, viendo un futuro de calidad».

Además, los equipos base masculinos seguirán en Liga Vasca, la sección femenina se afianza con equipos en infantiles, cadetes y juveniles. En una o dos temporadas habrá equipo senior femenino, por lo que el club goza de su mejor salud desde hace años. «Es, sin duda, uno de los mejores momentos del balonmano en Tolosa», dice Alex.