Tolosa CF Eskubaloia tuvo un mal día en Pamplona ante el líder Anaitasuna Ortiz, momentos antes de lanzar una pena máxima en un partido en Usabal. / IÑIGO ROYO Los urdiñas quieren pasar página y ya piensan en el Barakaldo J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:15

Mal día para Tolosa CF Eskubaloia, que vio truncada su buena racha cayendo con claridad en Pamplona en casa del líder Anaitasuna (36-28). Los urdiñas no arrojan ni mucho menos la toalla y siguen bien situados de cara al 'play off', que es su gran objetivo.

El equipo no estuvo a la altura del partido y lo admite sin ambages el entrenador Nogués. «Mal de cara a portería, mal en fallos no forzados, blandos en defensa y también irregulares en portería». Hubo momentos en los que pareció que el Tolosa podía engancharse (minuto 17 con el 11-9 o en la segunda parte en el inicio hasta el minuto cuarenta donde recortaron diferencias), pero no era su día y Anaitasuna se llevó claramente el partido.

Preguntamos a Alex si, en este momento, Anaitasuna está «en otra liga» y es superior a los urdiñas. El entrenador no lo cree e insiste en que todo se debió a un mal día. «No está a otro nivel, es un equipo con mucha calidad técnica y mucho trabajo, pero similar al nuestro; de hecho en pretemporada empatamos». Lo que pasó es que en Pamplona el equipo estuvo muy por debajo de lo esperado, y tal vez la semana del puente afectó en los entrenamientos. «Pueden ser varias las causas, lo que sabemos es que no jugamos como en compromisos anteriores, por ejemplo contra el Trapaga o el Ereintza», resume Nogués.

Preguntamos al entrenador si esta derrota puede afectar a la moral de los jugadores. Él opina que tiene que ser justo lo contrario. «Debería afectar pero en positivo. Tras un mal partido, el equipo debe unirse para mostrar su mejor cara en el último compromiso antes de las navidades».

El equipo quiere olvidarse de la derrota de Pamplona y centrarse ya en el encuentro ante el Barakaldo de este sábado en Usabal. Lo bueno es que los urdiñas siguen bien situados para lograr su primer gran objetivo, que es clasificarse para el 'play off' de ascenso. «Sí, está claro que el objetivo es ése. Quedan dos jornadas para finalizar la primera vuelta y tenemos dos partidos asequibles, mientras nuestros rivales tienen enfrentamientos complicados. De cara a la segunda vuelta, nuestros rivales directos deben pasar por Usabal. Hay que tener en cuenta el calendario y la dureza de los desplazamientos de la primera vuelta. Es por ello que somos optimistas de cara a esa segunda vuelta».