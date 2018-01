El Tolosa CF de División de Honor Regional, a por su cuarta victoria seguida DV TOLOSA. Sábado, 13 enero 2018, 01:27

No hay tres sin cuatro. El Tolosa CF de quiere seguir con su escalada, que le ha llevado a situarse en la parte noble de la clasificación, a sólo tres puntos del liderato, tras sumar nueve puntos en tres partidos. Mañana, domingo, el conjunto urdiña tiene un compromiso difícil en Lesaka ante el Beti Gazte (17.00). Un partido de estos que demuestran la madurez de un equipo, porque ganar en este campo tan difícil y peculiar, es complicado. Y eso que el rival está atravesando una mala racha, pero en su campo es un adversario muy difícil de batir. Dos rivales como el Ordizia y el Hernani se enfrentan entre sí, y si el Tolosa gana, puede aprovecharse de esta circunstancia.

Por otro lado, tras el parón navideño, volvió el fútbol a las categorías inferiores. A priori lo tenían difícil los dos , y así fue. El Nacional cayó injustamente ante el Alavés. Tras adelantarse, un penalti que no debió ser pitado y un gol en la prolongación evitaron que los urdiñas puntuaran ante uno de los gallos de la categoría. Por su parte, el Honor se vio superado en Usabal por el líder, y finalizada la primera vuelta, esquiva, por poco, las plazas de descenso.

Juvenil Nacional Tolosa-Santutxu, 16 30 Infn Hon.fem. Tolosa-Añorga, 9.00 1 Infan fem. Tolosa-Urnieta, 9.00 1 Cadete Tolosa-Aizkorri, 10.30 Infantil Txiki Tolosa-Pasaia, 12 15 Liga Vasca fem Tolosa-Pauldarrak, 15.30 Juvenil Honor Tolosa-Aretxabaleta, 17 30 1 Infantil (dom) Tolosa-Ostadar, 10.00

El sigue a lo suyo. Una nueva victoria que rompe la dinámica de final de año y le asienta en la zona tranquila. Por su parte el se trajo un trabajado punto de Gal, manteniendo la racha, cuatro partidos seguidos puntuando. Dicen que no hay quinto malo. En categoría derrotas para los dos equipos de 1ª. El A cayo con estrépito en Andoain en un partido jugado sobre un campo nevado y sin las debidas condiciones técnicas. No debió de disputarse, y el B no pudo con el Intxurre. Los de Cipitria lucharon lo indecible y merecieron algo más pero el fútbol no siempre es justo. El pudo jugar su partido, que se saldó con un empate en Usabal ante el Touring.