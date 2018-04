El Tolosa desaprovecha una ocasión pero está a sólo tres puntos del líder Un momento del intenso partido que jugaron Tolosa y Hernani el domingo en Berazubi. / IÑIGO ROYO El empate recorta la distancia con el Ordizia y al Tolosa CF le beneficia que el Pasaia entre en la pelea por el ascenso J. GOÑI TOLOSA. Martes, 1 mayo 2018, 00:34

El Tolosa CF de División de Honor Regional perdió una inmejorable oportunidad de situarse a sólo un punto del líder Ordizia. El equipo urdiña, segundo, jugaba contra el tercer clasificado hasta la pasada jornada, el Hernani, y ambos sabían que el Ordizia había perdido el sábado. Y quizás esta circunstancia les atenazó. Porque hubo mucho miedo a perder, y al final el empate a cero refleja lo que, de alguna manera, fue el encuentro.

Quedan cuatro jornadas y, por supuesto, aún puede pasar de todo. El Tolosa está muy bien situado, a sólo tres puntos del líder, aunque con el 'golaverage' en contra. El Hernani se ha descolgado un poco, y parece que son Pasaia y Tolosa quienes van a plantar cara al equipo goierritarra hasta el final. El conjunto urdiña tiene, eso sí, menos margen de error, pero su gran segunda vuelta invita al optimismo.

Preferente Tolosa-Lagun, 1-5 Copa Vasca Juv Tolosa-Arena, 2-2 Infantil Honr Tolosa-Amaikak, 0-0 Copa Vasca Cad Tolosa-Santutxu, 2-4 Cadet Honor Antigua-Tolosa, 0-0 1 Cadete Danena-Tolosa, 4-4 Infantil Honor Tolosa-Aretxab, 2-1 Infantil Txiki Ostadar-Tolosa, 3-4 1 Infantil Tolosa-Lazkao, 1-2 Sénior Liga Vasca fem Mariño-Tolosa, 0-2 Juvenil fem Amaikak-Tolosa, 0-1 Cadete Honor fem Tolosa-Lagun, 3-0 Infantil H fem. Tolosa-Zarautz, 5-1 1 Infantil fem. Tolosa-Mundarro, 2-4 LO QUE QUEDAJornada 31 Vasconia-Tolosa; Hondar-Pasaia; Ordizia-Mondra. Jornada 32 Tolosa-Añorga; Mutrik-Pasaia; Ordizia-Hondarribia. Jornada 33 Urola-Tolosa; Pasaia-Oiar; Aretxab-Ordizia. Jornada 34 Tolosa-Beti Gazte; Ordizia-Hernani; R.Unión-Pasaia.

El entrenador, Ander Avellaneda, asegura convencido que el punto logrado el domingo «es mucho mejor de lo que la gente piensa». Al entrar el Pasaia en la lucha por el ascenso, un posible triple empate beneficiaría a los urdiñas. Además, el Hernani aún no está descolgado y juega contra el Ordizia en la última jornada. El Tolosa, en teoría, tiene el calendario más propicio de entre todos los aspirantes. «Pero aquí nadie te regala nada. Si no ganamos estos partidos, no merecemos subir», confiesa convencido el entrenador.

Con relación al encuentro del domingo, Avellaneda tiene la convicción de que el «Hernani es muy buen equipo. Se jugaba mucho más que nosotros y tuvo sus bazas». Para el míster urdiña, el Tolosa CF «supo estar mejor en el campo que en el día contra el Ordizia». «Es verdad que ellos entraron mejor que nosotros al partido, pero en la segunda parte fuimos mejores». «Fue un encuentro físico, táctico, intenso. Tuvimos muy buena actitud, estoy muy satisfecho y creo sinceramente que en parte dependemos de nosotros mismos para ser campeones».