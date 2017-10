Tolosa, otro año de capital micológica Un momento de la presentación de las Jornadas de Micología 'Mikologika', ayer, en la plaza Zaharra, junto al Casino. / IÑIGO ROYO Del 17 al 21 de este mes, las consolidadas Jornadas 'Mikologika' vienen cargadas de alicientes y actividades JUANMA GOÑI TOLOSA. Jueves, 12 octubre 2017, 00:41

Las setas se visten de fiesta en Tolosa. Las Jornadas de Micología que organiza el Casino se han consolidado de tal forma que la villa ha vuelto a adquirir con pleno derecho su calificativo de 'ciudad micológica', como ocurría cuando las organizaba el CIT. Ayer, en plena plaza Zaharra, se presentó una nueva edición -la octava ya-, de esta 'Mikologika', que viene cargada de alicientes: feria, exposición, demostraciones gastronómicas, excursiones para recolectar setas, fiesta juvenil, taller de fotografía, concursos... Del 17 al 21 de octubre, los hongos y las setas reinarán en Tolosa. Y luego llegarán los dulces, las alubias, las chuletas, los coros, las marionetas... Tolosa huele a otoño gastronómico y cultural.

La alcaldesa, Olatz Peon,resaltó la capacidad de Mikologika para «ampliar conocimientos, sensibilizar y transmitir valores como el respeto al medio ambiente». También destacó que la gastronomía es inseparable de Tolosa: «Nuestro posicionamiento exterior está fuertemente vinculado a la gastronomía, un ámbito que hace a Tolosa diferente y atractiva».

17-21 octubre Concurso de escaparates en colaboración con la asociación Tolosa&Co. 17 octubre 19.00, taller de cocina con setas. Sonia Tapia y Xabier Martinez. 18 octubre. 20.00, Casino. 'Master class' con Alex Alonso fotografiar setas con éxito. 19 octubre 20.00, Tinglado. Pili Manterola preparará platos con diferentes especies de setas que podrán ser degustadas. 20 octubre Salida de los alumnos de 1ºESO a recoger setas. 18.00, Tinglado. Concurso pintxos intersociedades.20.00, plaza Verdura, Txanpi On fest, fiesta para los jóvenes. 21 octubre 12.00. Feria Micologógica, Triángulo. Degustación de pintxos. Exposición micológica. Taller de cocina infantil.

El socio del Casino y 'alma mater' de la organización, Joxe Mendizabal, desgranó el programa de esta edición, que se sustenta sobre pilares ya muy consolidados, como el 'showcooking' del Tinglado, que este año contará con la presencia Pili Manterola, del restaurante Iribar de Getaria, que enseñará a preparar varios platos con diferentes especies de setas, que los asistentes tendrán la oportunidad de ir degustando.

El ponente invitado será el fotógrafo catalán Alex Alonso, un experto en la fotografía de setas, que impartirá una 'master class' en el mismo Casino. No faltará el concurso de pintxos intersociedades, y se repite la llamada 'Txapi on festa', para atraer al público juvenil. El objetivo es convertir la plaza Verdura en un espacio 'Pop Up'. donde se podrá disfrutar de DJ, food trucks y cubos de cervezas, entre otras cosas.

La salida de alumnos de los centros escolares es otro de los 'clásicos' de las Jornadas. Todos los ejemplares que recojan serán clasificados por los miembros de Aranzadi. El objetivo es dar a conocer la importancia de los hongos y las setas como elementos esenciales en los ecosistemas y en el ciclo de la vida. También se pretende difundir entre los chavales la importancia, el conocimiento, el respeto y el amor por nuestro entorno natural y por los hongos y las setas.

El sábado será el día de la feria micológica. Diversos establecimientos hosteleros de Tolosaldea y Goierri elaborarán pintxos cuyo producto base serán las setas y hongos. Se organizará la clásica exposición y una novedad, este año: un taller de cocina infantil a cargo de Saioa Martinez, cocinera del programa de ETB 3txulo.