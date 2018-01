El Tolosa no aprovechó sus ocasiones y se vino de vacío de Lesaka «Es inexplicable cómo pudimos perder este partido, ha sido una pena», se lamenta el entrenador tolosarra, Ander Avellaneda J. GOÑI TOLOSA. Martes, 16 enero 2018, 00:20

El Tolosa perdió en Lesaka una inmejorable oportunidad de seguir acechando el liderato de la División de Honor Regional. Los urdiñas iban lanzados. Habían ganado tres partidos seguidos y se enfrentaban a un rival situado en la parte baja de la tabla, el Beti Gazte. Pero en su feudo, los navarros son duros. Se adaptan muy bien a su complicado campo, que históricamente se le da mal a los tolosarras. El Tolosa perdió 2-1, y el líder Ordizia está ya a seis puntos con un partido menos. Además, rivales directos como Bergara, Pasaia y Mondragón, sumaron.

«Todavía no me explico cómo perdimos este encuentro», se lamentaba ayer Ander Avellaneda. El equipo urdiña fue el dueño del partido. Tuvo ocasiones clarísimas y el Beti-Gazte apenas salió de su campo. Pero el fútbol a veces tiene estas cosas. El Tolosa entró con unos minutos malos iniciales que aprovecharon los locales para ponerse 1-0, pero a partir de ahí, los locales desaparecieron. «Me iba incluso enfadado con el empate», revela Ander. Pero en el 80, una falta inexistente (el árbitro tampoco ayudó mucho), permitó al Beti Gazte ganar un partido que no mereció. Toca levantarse y queda una segunda vuelta entera.

Otros resultados. Preferente: An-tzuola 2-Tolosa 3; Nacional juvenil: Tolosa 0-Santutxu 0; Juvenil Honor: Tolosa 0 -Aretxab. 4; Vasca Cadete: Alaves 0- Tolosa 1; cadete h.: Touring 1-Tolosa 2; 1ª Cadete: Tolosa -Aizkorri 1; Infantil H.Ordizia 2 -Tolosa 0; Infantil Txiki: Tolosa 5-Pasajes 0; 1ª Infantil: Tolosa A 6 -Ostadar 0, Beasain 2-Tolosa B 2. Femenino: Liga Vasca: Tolosa 0 -Pauldarrak 0; juvenil: Tolosa 7 -Intxurre 0; cadete honor: Amaikak 1-Tolosa C 2; infantil honor: Tolosa 1 -Añorga A 1; 1ª Infantil: Tolosa 4 -Urnieta 2.