Es tiempo de orquestina Jaione Urdanibia y Zigor Sagarna, dos de los cuatro miembros de la nueva Orkestrina Band Jazpana, que resucitará esta tradición musical. / I. ROYO La nueva Orkestrina Band Jazpana se estrenará en Tolosa el domingo con un concierto de bailables en la cafetería Alhóndiga ELENE ARANDIA TOLOSA. Martes, 1 mayo 2018, 00:34

Nace una nueva orquestina en Tolosa dispuesta a alegrar las tardes de los domingos a través de sesiones de bailables con música que, precisamente, invita a bailar. La nueva Orkestrina Band Jazpana realizará su primera parada el domingo en la cafetería Alhóndiga, un proyecto que desea llegar al público y adoptar una continuidad.

Los Carol, Los Cardinales, Orquesta Bolero, Umore Ona o Los Alegres de Andoain. Se trata de una tradición musical perdida con el tiempo pero no olvidada. Las orquestinas dejaron su huella y los miembros pretenden homenajear a las agrupaciones que han actuado en Euskal Herria resucitándolas. El principal objetivo de sus miembros no es otro que animar a bailar a diferentes grupos de edad, especialmente al público mayor, a través de la «música de siempre». La orquestina se ha formado este año, aunque la idea llevaba tiempo en la mente de sus impulsores. «Tenía muy claro que mi siguiente proyecto sería con música instrumental y con canciones de toda la vida. Vemos que faltan espacios para bailar, sobre todo, para este tipo de público. Además del concierto de mariachis de las fiestas de San Juan, no tienen donde bailar, y nos gustaría llenar ese vacío que observamos a veces en la programación de las fiestas», cuenta Sagarna, miembro y fundador de la agrupación.

Domingo, 6 de mayo Concierto y bailables de la Orkestrina Band Jazpana en la cafetería Alhóndiga de Tolosa, a partir de las 17.00 horas.

Descendientes, algunos de ellos, de músicos de orquestinas como Umore Ona o Kaxiano, el grupo está compuesto por los músicos tolosarras Jaione Urdanibia (acordeón), Jon Urbizu (saxofón), Zigor Sagarna (ukelele bajo) y Gorka Otamendi (percusión).

Orkestrina Band Jazpana ha ofrecido dos conciertos en los últimos dos meses, en Iurreamendi y en la residencia de personas mayores de Andoain. El próximo domingo se estrenará en Tolosa con su primera actuación de bailables en la cafetería Alhóndiga, en la que además se proyectarán fotografías históricas de antiguas orquestinas. «Queremos que la gente se acerque a bailar y nos muestre sus sugerencias para futuros conciertos», apuntan los músicos Zigor Sagarna y Jaione Urdanibia.

La orquestina centra su repertorio en composiciones que se popularizaron hace varias décadas, durante los años 30 y 40, con géneros como el foxtrot, chachachá, samba, salsa, bolero, tango, bossa nova, vals, rock&roll, pasodoble y ranchera, con música instrumental que adopta una sonoridad particularmente de jazz. Se podrán escuchar piezas como 'Tico-Tico', 'El cumbanchero', canciones de carnaval versionadas, 'Historia de un amor', 'Cachito' o 'La comparsita', y el concierto durará dos horas con un descanso de quince minutos.