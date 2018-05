El Take-Aralar Kirolak femenino no jugará la 'final four'

El equipo femenino sénior, el Take-Aralar Kirolak, necesitaba remontar en Donostia el 43-45 adverso del partido de ida en Usabal ante el Atletico SS para seguir adelante en el 'play off' y jugar la final four. No lo logró al perder 55-45. Comenzó el partido muy fuerte, tomando ventajas en el primer cuarto, pero enseguida, tras un tiempo muerto, Atletico SS entró en el partido. Según avanzaban los minutos, la ventaja de las donostiarras fue incrementándose, dejando sin opciones a las tolosarras en los minutos finales. Pese a la derrota, una gran temporada de las chicas, que ya demuestran que pueden aspirar a cotas mayores en las siguientes temporadas. Gran trabajo el realizado por Alain e Iker. Zorionak!